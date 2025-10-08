Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Parte de la plantilla de PLD Space durante un evento. PLD Space.

PLD Space supera los 400 empleados e incrementa su plantilla un 40% este 2025

La compañía prevé incorporar 40 posiciones técnicas mediante su programa de talento

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:17

PLD Space continúa dando pasos agigantados para colocarse como la empresa de referencia en el sector aeroespacial, no solo en España, sino en Europa. La compañía ilicitana, con sede en el Parque Empresarial, ha superado los 400 empleados, rebasando así las expectativas de crecimiento, que situaban esta cifra para finales de año.

Así, cuando empezaron el 2025 lo hicieron con 300 personas en plantilla, un incremento del 40%. Desde la compañía insisten que estas cifras «reflejan la madurez empresarial de PLD Space y su apuesta por la creación de empleo».

Esta cifra aumentará más conforme pasen los meses, puesto que la empresa tiene previsto incorporar 40 posiciones técnicas mediante su programa de talento AdAstra.

Se trata de una jornada en la que jóvenes, profesionales, estudiantes de FP y universitarios en áreas de producción industrial, business o IA aplicada podrán conocer las oportunidades profesionales y el programa de prácticas de la compañía. Este evento permitirá incorporar en sus oficinas centrales y factoría de Elche más de 40 profesionales en prácticas y junior, una experiencia inmersiva que les permitirá formar parte «de los proyectos aeroespaciales más exigentes en el sector de los cohetes y lanzadores orbitales».

Tras una primera edición en 2024 en el que asistieron más de 1200 interesados, esta edición estará centrada en talento de producción en áreas como los procesos de industrialización o desarrollo de negocio. Así, estudiantes de FP y perfiles junior podrán participar. «El éxito de la primera edición de AdAstra Talent Day es indudable ya que, del total deasistentes, 874 fueron seleccionados y 16 ya se han incorporado a nuestra plantilla», ha explicado el Chief People de PLD Space, Andrés Sánchez.

El evento virtual se llevará a cabo el próximo 16 de octubre a través de Zoom y contará con la presencia del CEO y confundador de la empresa, Raúl Torres, así como del propio Sánchez. Ambos darán a conocer de priemra mano los requisitos, retos y beneficios de este programa. Además, durante la sesión harán un tour de fabricación en directo.

