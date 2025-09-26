Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Castillo del parque Disneyland París. DP

Ofertas de trabajo en Disneyland Paris desde la Comunitat: fechas de las entrevistas y salarios

El servicio Labora colabora con el parque temático en la selección de personal

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:48

Disneyland Paris busca personal de la Comunitat para trabajar en sus instalaciones. El parque temático llegará a la región con 'Casting Tour 2025' para ofrecer empleos con salarios y posibilidad de vivienda a bajo coste.

Así, con el fin de promover la empleabilidad en la Comunitat, el servicio Labora de la Generalitat colabora con Disneyland Paris en la selección de personal para trabajar en el parque. El proceso, además, cuenta con la participación de Eures, una red de cooperación para el empleo y para la libre circulación de trabajadores de la Unión Europea.

En este 'Casting Tour 2025', Disneyland Paris busca personal de servicios para trabajar de camareros, cocineros, barman, empleados de restauración, recepcionistas, camareros de pisos, vendedores de tienda y operadores de atracciones.

Las entrevistas se realizarán en francés, pero valoran también el conocimiento de inglés. El parque temático de París ofrece contratos indefinidos o de duración determinada de dos a ocho meses con jornada completa con posibilidad de ayudas Eures para los superiores a seis meses, dos días libres consecutivos y un salario aproximado 1.830 euros brutos al mes. Además, Disneyland Paris ofrece posibilidad de alojamiento cercano por unos 400 euros al mes, a cargo del trabajador.

El proceso de selección se realizará el próximo 16 de octubre en el Hotel Valencia Palace. Las personas interesadas se pueden inscribir en el enlace: https://jobs.disneycareers.com/job/chessy/jornadas-de-seleccion-en-sevilla-o-valencia-14-o-16-de-octubre-2025/391/85191719616

Orientación y asesoramiento

En esta actividad participan los consejeros Eures de la Comunitat Valenciana, una red de cooperación creada por la Comisión Europea para el empleo y para la libre circulación de trabajadores, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea.

Eures proporciona información, orientación y asesoramiento sobre los procesos de selección, ofertas de empleo y ayudas a la movilidad a nivel europeo, con el objetivo de facilitar la libre circulación de trabajadores y promover el empleo en Europa.

