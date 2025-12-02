De Moldavia a Serbia: las nuevas rutas del aeropuerto de Alicante-Elche triunfan durante la temporada alta

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Éxito rotundo de las nuevas rutas veraniegas del aeropuerto de Alicante-Elche, en especial las de Europa del Este. Conexiones inéditas como Moldavia o Serbia han dejado números de pasajeros muy positivos. Otras, como las de Ryanair, han funcionado muy bien y la aerolínea irlandesa ha tomado la decisión de extenderlas a su temparada invernal.

De todas las nuevas rutas, la conexión con Chisinau, capital de Moldavia, ha sido la que más pasajeros ha sumado. Cabe destacar que el enlace está operado por dos aerolíneas: Fly One y SkyUp. De hecho, el desenlace ha sido tan positivo que ambas compañías anunciaron hace poco que mantendrán esta conexión también durante el invierno. Según datos de Aena, en la temporada alta, y a pesar de que no arrancó hasta mayo, la conexión con Chisinau ha alcanzado los 29.024 pasajeros, siendo la de mayor volumen entre las nuevas rutas.

Le sigue de cerca la conexión con Belgrado, capital de Serbia. El aeropuerto de Alicante-Elche no contaba con vuelos a este país balcánico hasta que Wizz Air anunció la apertura de su nueva ruta, que comenzó a operar a principios de junio y ha sumado desde entonces y hasta octubre 28.223 pasajeros, poniendo de manifiesto la importancia creciente de Europa del Este para la terminal alicantina.

Las nuevas rutas de Ryanair también han funcionado como un tiro, superando sus dos enlaces con Austria (Linz y Salzburgo) los 21.000 pasajeros, mientras que los vuelos a Bydgoszcz, en Polonia, alcanzaron los 22.367 viajeros. De hecho, la aerolínea irlandesa ha incluido las tres rutas en su progamación de invierno, en la que ha extendido nueve conexiones veraniegas a todo el año y ha sumado una nueva, a Bratislava.

En el caso de EasyJet, la aerolínea británica también ha reportado buenos resultados, especialmente en su ruta con Nápoles, estrenada en temporada baja y extendida al verano. En temporada alta el número de pasajeros entre el aeropuerto italiano y al terminal de El Altet ha superado los 21.200.

Tampoco ha funcionado mal su conexión inédita a Atenas. Se trata de la única ruta a Grecia desde Alicante y ha registrado, según Aena, 16.350 pasajeros en la temporada alta. Un dato que ha llevado a la Diputación Provincial de Alicante a negociar con la aerolínea para aumentar frecuencias de cara al verano que viene y así apostar por el mercado griego.

La última de las nuevas conexiones ha sido Burdeos, la capital del vino. Ubicada en Francia, Volotea recogió el testigo de Ryanair a esta ciudad y el mercado ha respondido con creces, con 17.640 pasajeros.

Rutas compartidas y refuerzos

Otras dos aerolíneas se sumaron a rutas ya existentes. En el caso de Norwegian, la aerolínea escandinava se unió a Air Baltic en su ruta con Riga, dándole un subidón de pasajeros a la conexión. Y es que este enlace ha pasado de 21.871 pasajeros en la temporada alta de 2024 a los más de 46.000 registrados este verano.

También cabe destacar la incorporación de Jet2 a la conexión con Bournemouth. La aerolínea 'low cost' británica anunció la apertura de su nueva base la pasada primavera, desde donde operaría a partir de entonces una ruta a Alicante. Se trata de una importante conexión con la Costa Blanca y en la que ya operaba Ryanair. La entrada de la compañía británica ha subido el flujo de pasajeros de los 72.000 de 2024 a los 85.129 de este año.