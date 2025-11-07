Los hoteles de Alicante mejoran datos del año pasado y cierran octubre con un 82% de ocupación Los alojamientos de Playa de San Juan marcan el cenit de la provincia, superando el 94 %

Los hoteles y alojamientos turísticos de la provincia de Alicante mejoran sus datos del pasado año y acaban el mes de octubre con una ocupación del 81,7%. La cifra es 0,9 puntos porcentuales superior a la del mismo mes del pasado año, según los datos definitivos recogidos por los asociados de APHA.

Por destinaciones, la ciudad de Alicante ha alcanzado una tasa del 82,9%, mientras que Playa de San Juan ha llegado al 94,1%, marcando así el cenit de los datos ofrecidos por la patronal de los alojamientos turísticos de Alicante. Santa Pola ha firmado un 84,0%, Xàbia un 76,8%, Guardamar del Segura un 72,0%, Orihuela un 69,9%, Sant Joan d'Alacant un 66,0%, Dénia un 63,2% y Algorfa un 61,8%.

En cuanto al origen de los viajeros, ha sido mayoritariamente internacional (77,7%) frente a un 22,3% de turistas nacionales. De los llegados desde fuera de España, destacan los procedentes de Reino Unido (23,4%), seguidos por los venidos de Irlanda (7,1%), Suecia (6,3%), Alemania (6,1%), Noruega (5,5%), Francia (5,2%) o Países Bajos (4,2%).

Lidera el turismo autonómico

De los turistas españoles, los más numerosos han sido los procedentes de la propia Comunitat Valenciana (28,2%), seguidos por los llegados de la Comunidad de Madrid (22,7%), Cataluña (11,9%), Andalucía (9,1%), Región de Murcia (4,1%), Castilla La Mancha (4,0%), Castilla y León (3,7%), o País Vasco (3,2%).

Para APHA, el resultado de octubre en términos de ocupación puede considerarse «muy positivo», en tanto que ha rebasado los valores registrados para este mes en los últimos años y también se ha situado por encima de lo que apuntaba el predictivo. «Es igualmente notable que los indicadores de rentabilidad son igualmente favorables para este mes».

Para noviembre, el predictivo que elabora APHA con la colaboración de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante estima una ocupación del 67,9%, por encima de lo sucedido en 2024.