Expomascotas 2025 reunirá en IFA a miles de familias, profesionales y amantes de los animales en un fin de semana lleno de actividades y exhibiciones. IFA

Expomascotas 2025 vuelve a IFA como el gran punto de encuentro nacional del mundo animal

La feria se celebrará el 6 y 7 de diciembre con actividades, concursos, exposiciones caninas y entrada gratuita para mascotas

Ismael Martínez

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:41

Comenta

IFA – Fira Alacant acogerá los próximos 6 y 7 de diciembre una nueva edición de Expomascotas 2025, considerada la feria más influyente del sector animal a nivel nacional. Durante todo el fin de semana, el recinto reunirá a empresas, profesionales, protectoras, criadores y familias en un evento pensado para disfrutar, aprender y convivir con las mascotas. Los animales podrán acceder de forma gratuita, y las entradas anticipadas para el público cuestan 5 euros hasta el 5 de diciembre.

La feria mantiene su horario habitual: sábado de 9:00 a 20:30 horas y domingo de 9:00 a 19:30 horas. A lo largo de ambas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de un programa lleno de actividades: exhibiciones de adiestramiento, charlas educativas, talleres, exposiciones caninas, concurso de disfraces y la popular pasarela de adopción.

Uno de los grandes atractivos será la celebración de la 77ª y 78ª Exposición Nacional Canina y la 44ª Exposición Internacional Canina, organizadas por la Sociedad Canina de Alicante. Más de 2.500 perros de cerca de 400 razas participarán en una competición que convierte a IFA en la referencia del calendario nacional.

Expomascotas contará además con más de 60 expositores vinculados a veterinaria, alimentación, adiestramiento, higiene, formación, accesorios y servicios profesionales, ofreciendo una visión completa del sector y sus últimas novedades. El evento incluirá también el 8º Salón de la Adopción, donde más de 40 protectoras presentarán a sus animales en la gran Pasarela de la Adopción, una de las actividades más emotivas de la feria.

Con esta edición, Expomascotas consolida su papel como el mayor punto de encuentro para amantes de los animales, promoviendo el bienestar animal, la adopción responsable y la convivencia positiva. La organización invita a los visitantes a disfrutar de un fin de semana lleno de emoción, aprendizaje y espíritu petlover.

