Vuelve Caravaning a IFA, el gran escaparate del turismo itinerante del Levante El certamen reunirá a más de 60 expositores con lo último en autocaravanas, caravanas, campers, mobil homes y accesorios.

Todo Alicante Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:21 | Actualizado 17:41h.

Caravaning Alicante consolida su papel como gran escaparate del turismo itinerante en el Levante, con más de 60 expositores que mostrarán novedades en vehículos nuevos y de ocasión, opciones de alquiler, recambios, accesorios y soluciones energéticas para disfrutar de la vida nómada con total libertad. La 33ª edición del certamen se celebrará en IFA Fira-Alacant dos fines de semana consecutivos: 6, 7 y 8 de febrero, y 13, 14 y 15 de febrero de 2026.

La feria, además, volverá a ofrecer un entorno familiar y de ocio con zonas de descanso, restauración y propuestas para planificar rutas y escapadas. Como guiño a la innovación y a la historia del sector, el cartel presentado este miércoles incorpora un Adria Camper en edición especial 60 aniversario. Esta pieza icónica simboliza la evolución del caravaning, la mejora constante en diseño y eficiencia, y el crecimiento de una comunidad cada vez más amplia y exigente.

Durante el acto, las autoridades destacaron el peso de Caravaning Alicante para el recinto ferial y el tejido empresarial de la provincia. El director general de IFA-Fira Alacant, Alejandro Morant, subrayó la relevancia del certamen para el recinto ferial: «Caravaning es una de las ferias más importantes para IFA, le tenemos un cariño especial y hemos visto cómo ha ido creciendo en los últimos años».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, destacó el esfuerzo organizativo que hay detrás de cada edición: «Quiero poner en valor el gran trabajo que supone organizar esta feria y reconocer de manera especial la dedicación de don José Cruz».

Finalmente, el gerente del certamen, José Cruz, expresó su confianza en el éxito de la convocatoria: «Cada vez más gente se interesa por el mundo del caravaning y confiamos en que esta edición será un nuevo éxito de participación».

Consolidado como punto de encuentro imprescindible para los amantes de la vida sobre ruedas, Caravaning Alicante 2026 promete ser una edición marcada por la innovación, la sostenibilidad y la inspiración para quienes buscan viajar con libertad.