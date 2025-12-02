Cuatro de cada diez compras de vivienda de extranjeros en España se concentran en Alicante y Málaga En el tercer trimestre la Costa Blanca superó las 5.700 operaciones realizadas por extranjeros, lo que supone el 43,29% de todas las anotadas en la provincia

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 14:30

El comprador internacional de vivienda ha vuelto a crecer en la provincia de Alicante. Durante el tercer trimestre del 2025 la Costa Blanca ha aglutinado el 43,29% de todas las operaciones anotadas en la provincia (13.261), un ligero crecimiento respecto al mismo periodo del anterior año.

Con 5.471 operaciones, la provincia lidera el ranking de territorios de España con mayor volumen de compras de vivienda por parte del inversor extranjero, seguida de Málaga con 2.750 operaciones, según un análisis de Sonneil Homes elaborado mediante datos del Colegio de Registradores.

Entre ambas provincias concentran casi cuatro de cada diez compras de extranjeros en el mercado español. Desde Sonneil Homes explican que tanto la Costa Blanca como la Costa del Sol consolidan su liderazgo «por su combinación de calidad de vida, conectividad internacional y oferta inmobiliaria diversa, capaces de sostener la demanda incluso en un contexto de ajuste global».

Por nacionalidades, los Países Bajos destacan con un incremento interanual del 13,79%, alcanzando 1.416 viviendas compradas en el territorio español situándose ya como tercera nacionalidad por detrás de Reino Unido y Alemania.

El comprador británico pierde cuota y reduce su peso hasta el 7,9%, a pesar de su importancia en la Costa Blanca. Sonneil Homes explica que este cambio se enmarca «dentro de una tendencia descendente desd e 2006, donde suponía el 28% del mercado». El Brexit, la evolución de la libra o los tipos de interés han hecho que pierda peso en el mercado, a pesar de que la demanda británica continúa siendo «una de las más sólidas».

Los alemanes con más de 1.500 operaciones, franceses, belgas y polacos, todos por encima del millar, y suecos y rusos completan las casi 9.200 compras de segunda residencia en nuestro país en el tercer trimestre del año. «El mercado internacional español se ha vuelto más plural y sostenible. Hoy, el comprador foráneo es más diverso y combina motivaciones de inversión, estilo de vida y teletrabajo, lo que aporta mayor estabilidad al sector», subraya el CEO de Sonneil Homes, Alfredo Millá

