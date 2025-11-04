Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El director del Patronato Costa Blanca/ D. A./Wizz Air

La Costa Blanca explora con Wizz Air nuevas rutas a Europa del Este desde el aeropuerto de Alicante-Elche

La Diputación de Alicante mantendrá una reunión con la aerolínea húngara para ampliar la cartera de conexiones de la terminal alicantina

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:59

La Diputación de Alicante ha acudido esta semana a la World Travel Market de Londres (WTM), una de las mayores ferias de turismo del mundo. Lo hace con el objetivo claro de seguir potenciando un mercado clave como es el británico, pero también con el de reforzar otros como son el «polaco, el centroeuropeo o el italiano».

Para ello, el Patronato de Turismo Costa Blanca mantendrá distintas reuniones con touroperadores y aerolíneas para explorar nuevas conexiones o reforzar las ya existentes en el aeropuerto de Alicante-Elche. En este sentido, desde la Diputación avanzan que se ha concertado una reunión con Wizz Air.

La aerolínea húngara ha crecido mucho en el último año tanto en Europa como en Alicante. Según los datos de Aena, entre enero y septiembre la compañía ha transportado a más de 533.000 pasajeros, la séptima que más ha movido. De hecho, debido a las nuevas rutas que ha implementado, como la de Belgrado, Wizz Air es la tercera aerolínea del aeropuerto que más ha crecido en dicho periodo.

No es de extrañar por tanto que desde el Patronato busquen implementar nuevas conexiones operadas por Wizz Air. Desde la Diputación han avanzado que en la reunión se explorarán «nuevas rutas desde Europa del Este hacia Alicante». De hecho, la aerolínea húngara ya anunció hace unos meses una nueva conexión a Bratislava, que comenzará a mediados del mes de diciembre.

Aunque no han trascendido los países que se barajan, Europa del Este es un mercado en alza, en especial el polaco. Además, Wizz Air cuenta con varias bases en esta parte de Europa, como en Tirana, capital de Albania, y uno de los destinos que lleva tiempo buscando el aeropuerto de Alicante-Elche.

Otros países que aparecen en el mapa de posibles rutas, y que la Diputación ya ha manifestado su intención de traerlas en anteriores ocasiones, son Montenegro o Rumanía, que solo cuenta con vuelos a Bucarest y Cluj-Napoca. Macedonia del Norte, Bosnia y Hezergovina o Eslovenia, sin perder de vista Polonia, un mercado dominado en su mayoría por Ryanaiar y que ya es el quinto del aeropuerto y el tercero que más crece este 2025.

Mercado británico y reuniones de trabajo

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha insistido que la feria «es un punto de encuentro prioritario con las principales aerolíneas y turoperadores que conectan Alicante con el Reino Unido» y destaca que es una fecha »clave« para establecer asociaciones duraderas en el tiempo de cara a la temporada 2026.

En este sentido Pérez vuelve a remarcar la importancia de «establecer acuerdos que permitan acrecentar la conectividad aérea de nuestra provincia con el Reino Unido y ofertar paquetes vacacionales segmentados, por preferencias del viajero, y desestacionalizados durante todo el año».

Para ello se mantendrá una batería de reuniones de trabajo con encuentros profesionales distintos como WeRoad (operador de viajes de aventura para jóvenes), ICE Travel Group (dedicado al turismo británico de lujo), Invia Media Travel (segunda OTA más grande del mercado DACH), Holiday Pirates (plataforma online líder), Your Travel Golf (mayor operador mundial de este deporte), Eurotours ( proveedor austriaco) o Galaxy Tours (operado Premium de Irlanda).

También se han concertado citas con otras empresas como Voyage Privée, una agencia online de lujo, con Inspirtes My Holidays, enfocada en el bienestar y la salud, o Love Velo, un operador especializado en cicloturismo, además de la de Wizz Air.

