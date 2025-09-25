La consellera de Hacienda achaca la deuda a «una injusta financiación crónica» y pide que se permita a la Comunitat acudir de nuevo a los mercados Ruth Merino defiende que recuperar la capacidad financiera permitiría fortalecer la autonomía, diversificar y reforzar la solvencia económica

Inés Rosique Alicante Jueves, 25 de septiembre 2025

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha defendido en su intervención en el acto de apertura del curso académico de posgrado de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) que la Comunitat Valenciana «pueda recuperar la capacidad de acudir a los mercados financieros».

Según Merino, restablecer esta competencia ayudaría a fortalecer la autonomía financiera, diversificar las vías de financiación y reforzar la solvencia institucional. En su intervención tambien ha defendido que la razón por la que la Comunitat tiene cerrada esta puerta de acceso a mercados es la elevada deuda, que achaca a una «injusta financiación crónica».

«Nuestra situación financiera no es consecuencia de una mala gestión, sino del agravio. Y esa es la gran contradicción: que una comunidad seria y comprometida siga arrastrando una deuda que la mantiene lejos de los mercados», ha manifestado.

Pese a ello, Ruth Merino ha opinado que la reciente mejora de la perspectiva del 'rating' de la Comunitat Valenciana por parte de la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings de estable a positiva demuestra la mejora de la percepción sobre la solvencia de la Generalitat. «Ese cambio no nos abre todavía la puerta a los mercados, pero sí envía un mensaje inequívoco a los inversores: que las medidas de disciplina presupuestaria, de simplificación administrativa y de rigor en la gestión están dando resultados», ha concretado.

También ha aprovechado para repasar las medidas impulsadas por el Consell en las que se pretende estimular la actividad económica y que «han contribuido a recuperar esa confianza institucional». Entre algunas de las que ha destacado están la simplificación de procedimientos administrativos, la ampliación de líneas de crédito del Institut Valencià de Finances (IVF) y las rebajas fiscales aplicadas a proyectos estratégicos.

«La reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 9%, o la rebaja del 50 % en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para proyectos de interés estratégico, son acciones encaminadas a dinamizar la economía, reforzar la seguridad jurídica, generar confianza entre los inversores y permitir que nuestro tejido productivo despliegue todo su potencial», ha asegurado.

La consellera también ha hablado sobre el papel de la administración en la dinamización de los mercados financieros. «Podemos canalizar el ahorro hacia la inversión, reducir trabas y ayudar a que las empresas alcancen la dimensión necesaria para financiarse e innovar», ha asegurado.

En este sentido, ha insistido en el valor de la confianza como pilar del sistema financiero. «Los mercados no se sostienen en la euforia, sino en los fundamentos. Solo con fundamentos firmes, disciplina y seriedad se construye la confianza que abre las puertas de los mercados», ha defendido Merino.