Baleària bota el fast ferry 'Mercedes Pinto' con motores duales a gas natural La naviera invierte 128 millones de euros en el nuevo catamarán, que empezará a operar el próximo verano

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:49 Comenta Compartir

Baleària ha botado este viernes en los Astilleros Armon de Gijón el fast ferry 'Mercedes Pinto', su tercer catamarán con motores duales a gas natural y preparado para navegar con combustibles neutros en emisiones. La naviera invierte 128 millones de euros en su construcción y prevé que empiece a operar el próximo verano.

El 'Mercedes Pinto', con 123 metros de eslora y 28 metros de manga, tendrá capacidad para 1.200 pasajeros y 400 vehículos y una velocidad máxima de navegación de 35 nudos, como sus gemelos antecesores 'Eleanor Roosevelt' y del 'Margarita Salas'. Este catamarán contribuirá a la reducción de la huella medioambiental de la naviera, ya que contará el uso de gas natural le permitirán reducir un 30% de CO2 y eliminar todas las emisiones de azufre y partículas.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha subrayado que la construcción de este tercer catamarán a gas natural es fruto de «los excelentes resultados que ofrecen sus embarcaciones gemelas en términos de navegación, confort, ecoeficiencia y satisfacción de los pasajeros». Asimismo, Utor ha destacado también que el 'Mercedes Pinto' supone un paso más en el plan de modernización y descarbonización de la naviera: «Este catamarán marca el estándar de comodidad, innovación y servicios a bordo de nuestra nueva generación de buques, preparados para consumir energías renovables neutras en emisiones de CO2».

Para Laudelino Alperi, copresidente del grupo Astilleros Armon, la construcción del 'Mercedes Pinto' representa «un hito no solo por su innovación tecnológica y su aportación a la sostenibilidad, sino también por el impacto que tiene en el entorno más cercano». «Este proyecto ha permitido generar empleo directo a más de 250 personas en nuestra factoría de Gijón, reforzando el compromiso de Armon con la economía local y con el desarrollo industrial de Asturias», ha destacado el copresidente del astillero.

El nuevo buque contará con cuatro motores duales a gas natural, dos hélices azimutales para mejorar la maniobrabilidad en los atraques, un sistema de estabilización que reduce el movimiento, mejora el confort y minimiza las vibraciones y ruidos. El barco también estará equipado con el sistema OPS (Onshore Power Supply) para la conexión eléctrica a tierra y equipos de medición para monitorizar el consumo real de combustible o calcular la eficiencia de los motores, entre otras funcionalidades.

Temas

Baleària