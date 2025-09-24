Uepal premia a la ilicitana Rosana Perán por su trayectoria empresarial Reconoce el bagaje de la actual vicepresidenta del Grupo Pikolinos, que será una de las galardonadas en la gala anual, junto con Facpyme, APHA, Asemvega y el Colegio oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:03 | Actualizado 12:12h.

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha escogido a Rosana Perán para entregarle su premio a Trayectoria Empresarial durante la séptima edición de sus galardones. Una gala que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en Aspe y en la que colabora Cajamar y la Diputación de Alicante.

El presidente de Uepal, César Quintanilla, ha resaltado estos premios que rinden homenaje «a quienes contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra provincia». Quintanilla ha remarcado que «se trata de entidades ejemplares dentro de nuestro tejido asociativo, que trabajan en pro del futuro de nuestra provincia desde muy diferentes ámbitos».

En este sentido ha querido destacar la trayectoria de «una empresaria que es referente en nuestra provincia y sobre todo en su sector, el calzado. Rosana Perán es ejemplo de trabajo, de innovación y de éxito».

Los VII Premios UEPAL distinguirán también al Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante con el Premio al Fomento de la incorporación y la participación activa de la mujer en los órganos de gobierno empresariales. La Junta de Gobierno del COAT Alicante está presidida por una mujer, Cristina Bordera, y más de la mitad de sus miembros son mujeres.

El galardón al Fomento de Formación será para Facpyme, que aglutina comercios y pequeñas empresas de la provincia, así como asociaciones de comerciantes. En cuanto al premio Fomento de la vertebración de la provincia, este será para la Asociación de Empresarios de la Vega Baja (Asemvega), fundada en 1966 y con un importante trabajo en el progreso económico de la zona.

Por último, la unión empresarial reconoce a la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la provincia de Alicante (APHA) con el Premio al Fomento de la Economía Provincial por su labor en la industria turística.

Los premios se han aprobado este miércoles durante la celebración de la reunión del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de UEPAL en el Centro Ocupacional Terramar de APSA, una ONG que desarrolla actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con diferentes capacidades durante todo su ciclo vital. Su objetivo principal es acompañar y apoyar a las personas usuarias y a sus familias, favoreciendo al máximo su autonomía y el desarrollo de su potencial.

Rosana Perán

La ilicitana Rosana Perán, nacida en la ciudad en 1975, tiene una amplia trayectoria en el mundo del calzado. Reconocida con el Premio Dux 2024 como 'Líder Emergente' por su compromiso con el talento, también disfrutó del galardón de TodoAlicante en su primera gala del 2023, reconociendo su labor en el aniversario de los 50 años de Martinelli.

En la actualidad, ostenta distintos cargos institucionales –ocupados por primera vez por una mujer-, como el de presidenta de la Confederación Europea del Calzado (CEC). Asimismo, desde el año 2008, es vicepresidenta de Grupo Pikolinos.

También ha sido pionera convirtiéndose, en el año 2008, en la primera mujer en presidir la Asociación de Industriales del Calzado de Elche (AICE) y en 2010 fue precursora liderando la fusión de las cuatro patronales locales del calzado, que convivían en la Comunidad Valenciana, formando la patronal autonómica Avecal, de la que fue presidenta hasta el año 2015.