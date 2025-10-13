Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerto comercial de China. Afp

China ataca los sectores más tradicionales de Alicante, del calzado al juguete

El gigante asiático desvía exportaciones de Estados Unidos a Europa por los aranceles de Donald Trump

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:47

Comenta

La implantación de una agresiva política comercial por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un incremento desproporcionado de los aranceles ha terminando repercutiendo de manera indirecta a Alicante. Pese a que las exportaciones alicantinas a Norteamérica apenas suponen el 5% del total, y que la provincia estaba protegida, el daño ha venido por otro lado.

La guerra declarada entre Estados Unidos y China ha provocado que parte de las exportaciones del gigante asiático se hayan derivado a Europa, lo que afecta directamente a algunos de los sectores productivos más tradicionales de Alicante, según el informe efectuado por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) con datos del Ministerio de Economía correspondientes al primer semestre. De esta manera, las importaciones desde Alicante procedentes de China hasta el mes de julio de este año suman 901,5 millones de euros, lo que representa un aumento anual del 9,2%.

El producto más importado, con un total de 283,6 millones de euros, es el calzado, que implica el 31,5% de todo lo importado de este país. Es decir, tres de cada diez euros importados están vinculados con el calzado y sus partes.

Los 10 productos más importados suponen el 76,5% del total de importaciones. El primero de ellos, por supuesto, es el calzado, aunque no sea el que más aumenta, sino que aparece otro sector tan tradicional en la provincia, especialmente en la Foia de Castalla, como el juguete. Las importaciones han tenido un ascenso del 24,9%, un total de 11,4 millones de euros más que en el 2024.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los productos del epígrafe 'Máquinas y aparatos mecánicos' es, dentro del top 10 el que más aumentó en términos absolutos, con un ascenso de 13,5 millones de euros más que hace un año. No obstante, las manufacturas de cuero y marroquinería han caído en 1,7 millones de euros, según se desprende del estudio efectuado por Ineca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  2. 2 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  3. 3 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  4. 4 La Aemet activa la alerta naranja en el litoral norte y amarilla en el resto de la provincia de Alicante
  5. 5 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  6. 6 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  7. 7 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  8. 8 Suspendidos los trenes entre Alicante y Barcelona «hasta nuevo aviso» por la alerta roja en Cataluña
  9. 9 El turismo toca techo en Alicante y los ingresos empiezan a descender
  10. 10 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante China ataca los sectores más tradicionales de Alicante, del calzado al juguete

China ataca los sectores más tradicionales de Alicante, del calzado al juguete