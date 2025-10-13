China ataca los sectores más tradicionales de Alicante, del calzado al juguete El gigante asiático desvía exportaciones de Estados Unidos a Europa por los aranceles de Donald Trump

La implantación de una agresiva política comercial por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un incremento desproporcionado de los aranceles ha terminando repercutiendo de manera indirecta a Alicante. Pese a que las exportaciones alicantinas a Norteamérica apenas suponen el 5% del total, y que la provincia estaba protegida, el daño ha venido por otro lado.

La guerra declarada entre Estados Unidos y China ha provocado que parte de las exportaciones del gigante asiático se hayan derivado a Europa, lo que afecta directamente a algunos de los sectores productivos más tradicionales de Alicante, según el informe efectuado por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) con datos del Ministerio de Economía correspondientes al primer semestre. De esta manera, las importaciones desde Alicante procedentes de China hasta el mes de julio de este año suman 901,5 millones de euros, lo que representa un aumento anual del 9,2%.

El producto más importado, con un total de 283,6 millones de euros, es el calzado, que implica el 31,5% de todo lo importado de este país. Es decir, tres de cada diez euros importados están vinculados con el calzado y sus partes.

Los 10 productos más importados suponen el 76,5% del total de importaciones. El primero de ellos, por supuesto, es el calzado, aunque no sea el que más aumenta, sino que aparece otro sector tan tradicional en la provincia, especialmente en la Foia de Castalla, como el juguete. Las importaciones han tenido un ascenso del 24,9%, un total de 11,4 millones de euros más que en el 2024.

Los productos del epígrafe 'Máquinas y aparatos mecánicos' es, dentro del top 10 el que más aumentó en términos absolutos, con un ascenso de 13,5 millones de euros más que hace un año. No obstante, las manufacturas de cuero y marroquinería han caído en 1,7 millones de euros, según se desprende del estudio efectuado por Ineca.