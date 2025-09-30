Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividad gastronómica celebrada en Alicante recientemente. Shootori.

La CEV prevé que la economía valenciana crezca un 2,8 % en 2025

El informe de coyuntura confirma la aceleración del segundo trimestre y sitúa a la Comunitat por encima de la media española y europea en dinamismo económico

Ismael Martinez

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:07

La economía de la Comunitat Valenciana mantiene un ritmo de crecimiento por encima de la media nacional y europea. Según el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas del segundo trimestre de 2025 de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), el PIB regional creció un 0,9 % en tasa trimestral y un 3,1 % en tasa anual, según las estimaciones de la AIReF.

Estos resultados suponen una aceleración respecto al trimestre anterior y sitúan el avance de la Comunitat dos décimas por encima del promedio nacional y ocho décimas sobre el conjunto de la zona euro. Si se mantiene este dinamismo, la economía valenciana podría cerrar 2025 con un crecimiento agregado en torno al 2,8 %, varias décimas superior al previsto para España. detallan desde CEV.

Desde el lado de la demanda, el impulso se apoya en un mayor consumo de las familias, la mejoría de la inversión y la aportación positiva del sector exterior. Por ramas de actividad, la construcción lidera el dinamismo, seguida de los servicios y la industria, mientras que el sector primario sigue en retroceso.

El crecimiento económico se refleja en el mercado laboral con la creación de empleo neto en todos los sectores y provincias, alcanzando máximos históricos de ocupación. La tasa de paro se redujo hasta el 11,52 %, aunque sigue 1,23 puntos por encima de la media nacional.

El comercio exterior mantiene un saldo positivo, con exportaciones al alza (2,6 % trimestral) y una tasa de cobertura del 102,4 %, muy superior a la nacional. En materia de precios, la inflación repuntó hasta el 3,2 % en julio y agosto, mientras que la subyacente se situó en el 2,4 %.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Pese a la incertidumbre geopolítica y arancelaria, las perspectivas de la CEV apuntan a que el dinamismo continuará en los próximos trimestres, con la demanda interna como principal motor de crecimiento y una aportación más moderada del sector exterior.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La suspensión de clases en 13 municipios por las lluvias y tormentas este martes afecta a más de 39.000 alumnos
  2. 2 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  3. 3 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  4. 4 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  5. 5 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  6. 6 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  7. 7 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  8. 8 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  10. 10 El temporal deja vuelos con retraso y desvíos al aeropuerto de Alicante-Elche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La CEV prevé que la economía valenciana crezca un 2,8 % en 2025

La CEV prevé que la economía valenciana crezca un 2,8 % en 2025