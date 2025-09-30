La CEV prevé que la economía valenciana crezca un 2,8 % en 2025 El informe de coyuntura confirma la aceleración del segundo trimestre y sitúa a la Comunitat por encima de la media española y europea en dinamismo económico

Ismael Martinez Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 13:07

La economía de la Comunitat Valenciana mantiene un ritmo de crecimiento por encima de la media nacional y europea. Según el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas del segundo trimestre de 2025 de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), el PIB regional creció un 0,9 % en tasa trimestral y un 3,1 % en tasa anual, según las estimaciones de la AIReF.

Estos resultados suponen una aceleración respecto al trimestre anterior y sitúan el avance de la Comunitat dos décimas por encima del promedio nacional y ocho décimas sobre el conjunto de la zona euro. Si se mantiene este dinamismo, la economía valenciana podría cerrar 2025 con un crecimiento agregado en torno al 2,8 %, varias décimas superior al previsto para España. detallan desde CEV.

Desde el lado de la demanda, el impulso se apoya en un mayor consumo de las familias, la mejoría de la inversión y la aportación positiva del sector exterior. Por ramas de actividad, la construcción lidera el dinamismo, seguida de los servicios y la industria, mientras que el sector primario sigue en retroceso.

El crecimiento económico se refleja en el mercado laboral con la creación de empleo neto en todos los sectores y provincias, alcanzando máximos históricos de ocupación. La tasa de paro se redujo hasta el 11,52 %, aunque sigue 1,23 puntos por encima de la media nacional.

El comercio exterior mantiene un saldo positivo, con exportaciones al alza (2,6 % trimestral) y una tasa de cobertura del 102,4 %, muy superior a la nacional. En materia de precios, la inflación repuntó hasta el 3,2 % en julio y agosto, mientras que la subyacente se situó en el 2,4 %.

Pese a la incertidumbre geopolítica y arancelaria, las perspectivas de la CEV apuntan a que el dinamismo continuará en los próximos trimestres, con la demanda interna como principal motor de crecimiento y una aportación más moderada del sector exterior.