César Quintanilla confirma que se presentará a la presidencia de CEV en Alicante El líder de Uepal desea abrir una nueva etapa en la patronal provincial con una voz fuerte dentro de la lealtad a la organización autonómica

José Carlos Martínez Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 19:02 | Actualizado 20:06h.

El dirigente empresarial alicantino César Quintanilla ha confirmado este martes, a preguntas de TodoAlicante, que presentará candidatura para convertirse en nuevo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en la provincia de Alicante. El máximo responsable de Uepal ha dado este paso tras hacerse pública la renuncia a la reelección del líder autonómico de la patronal, Salvador Navarro, quien, tras detectar que se podía abrir un cisma, ha dejado vía libre al presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y actual vicepresidente de CEV, Vicente Lafuente, para que pueda asumir el cargo en las próximas semanas.

Estos movimientos en la cúpula han tenido traslado inmediato a la provincia de Alicante, deseosa de contar con mayor capacidad de movimiento dentro de la CEV. Precisamente, esa aspiración de tener una voz propia y más acorde con las peculiaridades de Alicante ha desencadenado desencuentros entre ambas partes en los últimos años. Ahora, Quintanilla, tras recibir el respaldo de su organización, en la que están integrados potentes colectivos empresariales de la provincia, no ha dudado.

Todavía se desconoce si su candidatura será la única o deberá disputar el liderazgo provincial al actual presidente, Joaquín Pérez, quien ha optado por tomarse unos días de reflexión antes de comunicar su decisión definitiva. El presidente de Uepal ha querido dejar de lado los roces mantenidos con Salvador Navarro y su equipo para reconocerle el trabajo realizado en favor del territorio y del empresariado de toda la Comunidad Valenciana.

Al mismo tiempo, ha alabado la generosidad de apartarse en pro de la estabilidad dentro de la entidad que debe representar los intereses empresariales en todo el ámbito regional.

La quiebra de Coepa

Las diferencias entre Uepal, es decir, la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante, y CEV se remontan años atrás, cuando la patronal valenciana liderada por Salvador Navarro se vio impelida a asumir responsabilidades autonómicas tras la quiebra de Coepa en Alicante y la confederación Cierval. Fue la fórmula escogida para intentar coser las enormes costuras abiertas en el tejido empresarial de Alicante y también de Castellón.

No obstante, la integración distó de ser idílica y la paz dentro de la patronal nunca ha sido total. Pese a todo, hasta hace escasos días, el todavía presidente de CEV, Salvador Navarro, estaba convencido de conseguir la victoria en el proceso electoral avanzado por él mismo para ejercer un tercer mandato consecutivo.

Sin embargo, la contestación dentro de la organización era más notable de lo que podía imaginar y tampoco ayudó en nada su indisimulado enfrentamiento con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con quien ha protagonizado desencuentros durante el último año.

Finalmente, la respuesta a este baile de sables interno quedará despejada a partir del 22 de octubre, cuando se cierra el proceso de presentación de candidaturas para presidir la CEV.