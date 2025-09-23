Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Lafuente se presentará como candidato a la CEV tras la renuncia de Navarro: «Este paso es fruto de la confianza, el diálogo y la lealtad»
El presidente de Femeval, Vicente Lafuente. Irene Marsilla

El actual vicepresidente de la patronal de la Comunitat tratará de recabar los avales necesarios para poder postularse

Pau Alemany / R.A.

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:40

El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y actual vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha confirmado los rumores que venían sonando durante los últimos días y se presentará como candidato a dirigir la patronal valenciana después de la renuncia a la reelección del actual presidente, Salvador Navarro, que este martes ha dado un paso al lado.

Así lo ha confirmado en un comunicado en el que ha agradecido a Navarro el gesto para evitar una lucha electoral entre ambos y en el que ha expresado que afronta la decisión «con ilusión, responsabilidad y respeto a la institución». El siguiente paso será recabar los avales necesarios para presentar su candidatura antes del 22 de octubre.

«Este paso es fruto de la confianza, el diálogo, la lealtad, unidad y el consenso mantenido entre ambos para que la CEV siga siendo el espacio de representación y defensa de las inquietudes del empresariado de Alicante, Castellón y Valencia», ha mencionado Lafuente, que anoche mantuvo una conversación con Navarro para sellar la decisión.

Lafuente hace hincapié en que Femeval «siempre se ha sentido un pilar básico de la CEV, con la que, junto al resto de sectores, colabora y trabaja estrechamente en todos aquellos temas de impacto empresarial y social».

Los últimos acontecimientos tendrán repercusiones en Alicante. Joaquín Pérez, hasta ahora máximo responsable provincial de CEV, tendrá que decidir si sigue adelante con sus planes de reelección o, como su valedor, Salvador Navarro, opta por dar un paso al lado.

En las últimas semanas ha salido a relucir el nombre de César Quintanilla, actual presidente de Uepal como competidor de Pérez. Y ahora se confirma que tiene todas las intenciones de convertirse en hombre fuerte de la patronal CEV en la provincia de Alicante.

