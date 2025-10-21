Barcala insiste en la importancia de que el Banco Sabadell mantenga en Alicante su «red de negocio» El alcalde de la ciudad vuelve a sacar a la palestra el compromiso de la entidad catalana con la ciudad y pide que siga su número de oficinas y la plantilla

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 21:55

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha felicitado en persona al presidente del Banco Sabadell este martes en su visita a la ciudad. Tras recibirlo con un abrazo en las puertas del ADDA, el primer edil alicantino ha sido el encargado de clausurar la gala del III y IV Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina.

Durante su discurso Barcala ha felicitado al banco por el resultado de esta OPA «que durante tantísimos meses nos ha mantenido en vilo a todos» y ha querido destacar «El compromiso del banco, a través de su presidente, con el territorio, con la ciudad de Alicante y con la provincia».

En este sentido Barcala ha reafirmado la necesidad de que el Banco Sabadell mantenga su «red de negocio» en la ciudad de Alicante. «Desde el primer momento he reiterado la exigencia de que, fuera cual fuera el resultado, mantener una red de oficinas y a la plantilla«.

Barcala ha resaltado durante su intervención que esta red de negocio del Banco Sabadell «sustenta a las pymes, que son la base de nuestra economía». El primer edil de Alicante ha remarcado la importancia de la red de oficinas de la entidad bancaria en Alicante, que sirven «tanto al cliente particular como al empresarial». Este ha sido el principal reclamo del alcalde de la ciudad, quien ha dejado claro que «no les decepcionará la apuesta por Alicante».

Banco Sabadell y su posición de «fuerza» tras la OPA

Tras un año y medio de idas y venidas por la infructuosa OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, el presidente de la entidad bancaria catalana, Josep Oliu, ha vuelto a Alicante, la «ciudad de adopción» del banco. Lo ha hecho esta vez «muy contento» tras el resultado de este proceso de fusión fallido.

El presidente ha reseñado que «Banco Sabadell está en una posición de mucha más fuerza en España, salimos fortalecidos de esta operación». Oliu ha recordado que el proyecto del banco pasa ahora por ser «un banco de España» con una presencia importante en las regiones donde la marca del Banco Sabadell está asentada, como en Barcelona, Murcia, Asturias o la propia Alicante, donde hace años estableció su sede social, que de nuevo hace unos meses volvió a Barcelona.