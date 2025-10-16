Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»
Responsables de la firma HealthMate en el momento de recoger el premio. TA

Un asistente virtual desarrollado en Elche, premio al mejor emprendimiento en salud

El proyecto de la firma HealthMate (PCUMH) utiliza IA para gestionar tareas clave como gestionar la agenda y hacer seguimiento de pacientes

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:33

Comenta

Un asistente virtual con inteligencia artificial que atiende 24 horas al día, 7 días a la semana. La firma ilicitana HealthMate se ha hecho merecedora, gracias a este proyecto, del premio al «Mejor Emprendimiento en Salud 2025». Esta empresa, perteneciente al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) y antes conocida como Physia, ha sido reconocida en el «Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud», donde también se ha hecho con el premio a la «Mayor Creación de Puestos de Trabajo».

La plataforma de automatización desarrollada por HealthMate está pensada para clínicas e integra un asistente virtual de IA 24/7 y la comunicación por WhatsApp Cloud para gestionar tareas clave como la agenda y las cancelaciones, los recordatorios automáticos, el seguimiento de pacientes, los cuestionarios y los historiales clínicos, así como la facturación y la analítica, todo ello mediante un agente de IA que trabaja de manera autónoma.

Responsables de HealthMate. TA

«Esto se traduce en una optimización del tiempo y la eficiencia del equipo sanitario, ofreciendo además una atención personalizada y continua a cada paciente», aseguran desde el PCUMH.

Consejos personalizados

Entre las principales funcionalidades de HealthMate se encuentran la atención 24/7 al paciente, la entrevista inicial para la recogida y análisis de datos, la agenda y el calendario automatizados, los recordatorios y mensajes por WhatsApp, las rutinas y los consejos personalizados, el seguimiento continuo y la automatización de tareas administrativas y clínicas (gestión de citas, facturación, historiales, tareas y marketing, con paneles de métricas).

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Además, la solución es apta para cualquier especialidad médica y se adapta a los flujos de trabajo de fisioterapia, psicología, odontología y estética.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo pillan tirando escombros en un paraje de Alicante y ahora se enfrenta a la multa más alta
  2. 2 Cuatro detenidos, uno menor de edad, por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  3. 3 El barrio de Santa Cruz de Alicante se convierte en un laberinto a la luz de las velas
  4. 4 La isla de Tabarca tendrá hotel para los próximos 15 años
  5. 5 Vía libre para la Ciudad Deportiva del Hércules: no hará falta recalificar el suelo
  6. 6 Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 15 de octubre en Alicante
  8. 8 Alicante apaga su sede electrónica por mantenimiento: estos son los trámites fuera de servicio
  9. 9 Maniobra RCP: una técnica para salvar vidas al alcance de todos
  10. 10 Dos perros gigantes sueltos aparecen al borde de la autovía de un municipio de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un asistente virtual desarrollado en Elche, premio al mejor emprendimiento en salud

Un asistente virtual desarrollado en Elche, premio al mejor emprendimiento en salud