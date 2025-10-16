Un asistente virtual desarrollado en Elche, premio al mejor emprendimiento en salud El proyecto de la firma HealthMate (PCUMH) utiliza IA para gestionar tareas clave como gestionar la agenda y hacer seguimiento de pacientes

Pau Sellés Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 16:33

Un asistente virtual con inteligencia artificial que atiende 24 horas al día, 7 días a la semana. La firma ilicitana HealthMate se ha hecho merecedora, gracias a este proyecto, del premio al «Mejor Emprendimiento en Salud 2025». Esta empresa, perteneciente al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) y antes conocida como Physia, ha sido reconocida en el «Festival Internacional de Publicidad Alimentaria y Salud», donde también se ha hecho con el premio a la «Mayor Creación de Puestos de Trabajo».

La plataforma de automatización desarrollada por HealthMate está pensada para clínicas e integra un asistente virtual de IA 24/7 y la comunicación por WhatsApp Cloud para gestionar tareas clave como la agenda y las cancelaciones, los recordatorios automáticos, el seguimiento de pacientes, los cuestionarios y los historiales clínicos, así como la facturación y la analítica, todo ello mediante un agente de IA que trabaja de manera autónoma.

Ampliar Responsables de HealthMate. TA

«Esto se traduce en una optimización del tiempo y la eficiencia del equipo sanitario, ofreciendo además una atención personalizada y continua a cada paciente», aseguran desde el PCUMH.

Consejos personalizados

Entre las principales funcionalidades de HealthMate se encuentran la atención 24/7 al paciente, la entrevista inicial para la recogida y análisis de datos, la agenda y el calendario automatizados, los recordatorios y mensajes por WhatsApp, las rutinas y los consejos personalizados, el seguimiento continuo y la automatización de tareas administrativas y clínicas (gestión de citas, facturación, historiales, tareas y marketing, con paneles de métricas).

Además, la solución es apta para cualquier especialidad médica y se adapta a los flujos de trabajo de fisioterapia, psicología, odontología y estética.