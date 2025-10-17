La alicantina TM Grupo Inmobiliario anuncia 130 millones de euros en inversiones en Valencia El holding prevé alcanzar un volumen de negocio de 1.100 millones de euros en su Plan Estratégico 2024-2027

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 13:28 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

La empresa alicantina TM Grupo Inmobiliario ha anunciado un importante esfuerzo inversor en la provincia de Valencia durante la Gala 'Conexiones que construyen', un encuentro que ha reunido a autoridades como el director general de Energía y Minas de la Conselleria de Industria, Manuel Argüelles Linares; o el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Enrique Martí, empresarios y representantes del ecosistema social y económico valenciano, con el objetivo de presentar la hoja de ruta de la compañía en la provincia de Valencia.

Durante el acto el CEO de TM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna, ha anunciado una inversión superior a 130 millones de euros en Valencia, donde disponen de suelo para más de 500 viviendas. «Se trata de una pieza esencial en el modelo de crecimiento de la compañía», ha valorado Serna sobre el papel que juega la provincia vecina.

El CEO del holding alicantino ha explicado que la provincia vecina es «uno de los ejes de expansión» para su Plan Estratégico 2024-2027, periodo en el que esperan alcanzar un volumen de negocio de 1.100 millones de euros.

Durante la gala, Augusto Monte, director comercial y de marketing de TM Grupo Inmobiliario, explicó que la compañía avanza en la ejecución de dos proyectos emblemáticos: Santa María Sea by TM, en la playa del Puig de Santa María, y TM Tower, en Benidorm.

El primero contará con 281 viviendas distribuidas en apartamentos y adosados y se ubica a tan solo 150 metros del mar, en un entorno completamente renovado y con amplias zonas comunes que incluyen «club social, coworking, gimnasio y piscinas climatizables». En cuanto al proyecto de Benidorm, este será «el edificio residencial más alto de Europa».

La Gala celebrada en el hotel The Westin Valencia ha servido también como punto de encuentro con el ecosistema social y empresarial valenciano, en una apuesta por generar sinergias y nuevas oportunidades. «Queremos que compartan nuestra visión y que nos consideren un aliado estratégico para el crecimiento de esta tierra. Nuestra misión es construir conexiones que construyen: entre administraciones, empresarios, proyectos y sueños», concluyó el CEO de TM Grupo Inmobiliario.

Uno de los ejes de la gala fue la alianza entre TM Grupo Inmobiliario y el Valencia Club de Fútbol, consolidada desde 2023 y renovada el pasado mes de abril hasta 2028. «Esta es nuestra tercera temporada juntos, tenemos una relación de confianza, compromiso y visión compartida y estamos muy felices porque nos queda un gran camino por recorrer», aseguró Javier Solís, director general del Valencia CF.