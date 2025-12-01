Alicante y Elche se alían con la CEV para reivindicar infraestructuras para el territorio Los alcaldes Luis Barcala y Pablo Ruz se reúnen con el presidente provincial, César Quintanilla, y su junta directiva

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:08 | Actualizado 16:32h. Comenta Compartir

Alicante y Elche no solo se unen con eventos deportivos como el maratón internacional de este domingo que hermanó a ambas ciudades. Los alcaldes de una y otra, Luis Barcala y Pablo Ruz, también han acudido juntos este lunes a la primera toma de contacto con la nueva junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante que preside César Quintanilla.

En este primer encuentro, los máximos responsables de los dos ayuntamientos y de la organización empresarial han acordado mantener su colaboración en la reclamación de infraestructuras relacionadas con el agua, el transporte, la movilidad y «todas aquellas que beneficien al interés general de las dos ciudades y del conjunto de la provincia».

Durante el encuentro se han abordado asuntos como la Variante de Torrellano; la conexión del Puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo y la de Elche con su estación AVE, la necesidad de desarrollar más suelo industrial para la implantación de empresas, el desdoblamiento del tercer carril en la A-7 a su paso por la capital alicantina y la mejora y modernización de las áreas empresariales. Asimismo, se han tratado otros asuntos como la importancia de garantizar el agua como recurso estratégico, «esencial para el desaroolo económico, social y agrícola de toda la provincia».

La CEV y los dos alcaldes se han emplazado a próximas reuniones para buscar fórmulas que permitan reforzar la colaboración público-privada que representa esta alianza empresarial e institucional. Junto a Barcala y Ruz han estado presentes en el encuentro sus respectivos concejales de Empleo, Mari Carmen de España y Samuel Ruiz, además de los vicepresidentes de la organización empresarial, Francisco Javier Gisbert, José Julián Farrell y José Vicente Andreu.

Barcala ha trasladado su felicitación a Quintanilla y su equipo por su reciente elección al frente de la CEV, al tiempo que ha agradecido «el trabajo y el buen clima de colaboración» que ha primado con sus antecesores en la entidad empresarial, Joaquín Pérez y Salvador Navarro.