Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barcala y Ruz, con Quintanilla, a las puertas de la sede de la CEV en Alicante. AA

Alicante y Elche se alían con la CEV para reivindicar infraestructuras para el territorio

Los alcaldes Luis Barcala y Pablo Ruz se reúnen con el presidente provincial, César Quintanilla, y su junta directiva

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:08

Comenta

Alicante y Elche no solo se unen con eventos deportivos como el maratón internacional de este domingo que hermanó a ambas ciudades. Los alcaldes de una y otra, Luis Barcala y Pablo Ruz, también han acudido juntos este lunes a la primera toma de contacto con la nueva junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante que preside César Quintanilla.

En este primer encuentro, los máximos responsables de los dos ayuntamientos y de la organización empresarial han acordado mantener su colaboración en la reclamación de infraestructuras relacionadas con el agua, el transporte, la movilidad y «todas aquellas que beneficien al interés general de las dos ciudades y del conjunto de la provincia».

Durante el encuentro se han abordado asuntos como la Variante de Torrellano; la conexión del Puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo y la de Elche con su estación AVE, la necesidad de desarrollar más suelo industrial para la implantación de empresas, el desdoblamiento del tercer carril en la A-7 a su paso por la capital alicantina y la mejora y modernización de las áreas empresariales. Asimismo, se han tratado otros asuntos como la importancia de garantizar el agua como recurso estratégico, «esencial para el desaroolo económico, social y agrícola de toda la provincia».

La CEV y los dos alcaldes se han emplazado a próximas reuniones para buscar fórmulas que permitan reforzar la colaboración público-privada que representa esta alianza empresarial e institucional. Junto a Barcala y Ruz han estado presentes en el encuentro sus respectivos concejales de Empleo, Mari Carmen de España y Samuel Ruiz, además de los vicepresidentes de la organización empresarial, Francisco Javier Gisbert, José Julián Farrell y José Vicente Andreu.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Barcala ha trasladado su felicitación a Quintanilla y su equipo por su reciente elección al frente de la CEV, al tiempo que ha agradecido «el trabajo y el buen clima de colaboración» que ha primado con sus antecesores en la entidad empresarial, Joaquín Pérez y Salvador Navarro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello a un hombre en patinete en la avenida de Novelda de Alicante
  2. 2 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  3. 3 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  4. 4 Una ingenua expulsión salva al Hércules de Beto en Tarragona (2-2)
  5. 5 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 30 de noviembre en Alicante
  6. 6 Hallan un cadáver en el río Segura a su paso por Orihuela
  7. 7 Alicante encara el final del año con una nueva subida del alquiler que deja los precios en máximos históricos
  8. 8 El centro veterinario que cuida a los perros policía de Alicante: 15 años de operaciones, urgencias y lealtad
  9. 9 Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS
  10. 10 Cuenca y Rovira, los próximos en pasar por la comisión de la dana en el Congreso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante y Elche se alían con la CEV para reivindicar infraestructuras para el territorio

Alicante y Elche se alían con la CEV para reivindicar infraestructuras para el territorio