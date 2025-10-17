Alejandro Tagliaferro Ru, premio Jovempa al talento empresarial joven de la provincia de Alicante 2025 Elda ha acogido el acto este jueves en una velada celebrada en el Teatro Castelar

La Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante, Jovempa Federación, ha celebrado la Gala del Premio Jovempa 2025 al Talento Empresarial Joven de la Provincia de Alicante, en su XXXI edición, en colaboración con la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Elda a través de IDELSA y el Banco Sabadell.

El acto ha tenido lugar este jueves 16 de octubre, en el Teatro Castelar de Elda, y ha contado con la asistencia de más de 200 personas representantes de entidades públicas, privadas, asociaciones, organizaciones empresariales y empresarios/as de toda la provincia y en especial, de la Comarca del Alto y Medio Vinalopó, según ha informado la organización.

El joven empresario ganador del premio en esta edición ha sido Alejandro Tagliaferro Ru, de la empresa IBINN. IBINN es una agencia de publicidad y marketing con sede Sant Joan d'Alacant, especializada en Performance Marketing, Google ADS, Meta ADS, CRO, MKT Automation con foco en estrategias de negocio que optimizan costes y generan más ventas a sus clientes, tanto en el mercado nacional como internacional, trabajando en más de diez países, según indican desde Jovempa.

Elena Vidal de Alicante Street Style, ha sido la presentadora de la gala, que ha exhibido momentos de interacción con el público y diversión. La bienvenida al acto ha sido realizada por Víctor Íñiguez, presidente de Jovempa Vinalopó, comarca elegida este año como anfitriona para la celebración de la XXXI edición del premio.

Entre cada una de las intervenciones se han ido proyectando los videos de los/as siete finalistas al premio de este año, intercalándose las intervenciones de Carlos Pastor Ventura, diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos de la Diputación de Alicante, y Vicente Ripoll Gimeno, director general del Instituto Valenciano de la Juventud, en representación de la Generalitat Valenciana.

Alfonso Calero, presidente de Jovempa Federación, ha agradecido a todos los presentes su asistencia a la Gala y ha dedicado unas palabras a todos los empresarios y empresarias de la provincia por su valentía para afrontar los retos diarios en sus empresas. Tras la intervención del presidente provincial, Alfonso Calero, ha llegado el momento más esperado de la noche, procediendo a la entrega de diplomas a cada finalista.

Entrega de diplomas

Paloma Fernández López, CEO de BAHÍA LEMON ha recibdio el diploma de Alfonso Calero, presidente de Jovempa Federación.

Saray Selva García y Paloma Planelles Baeza, fundadoras de COCOLATE, han recogido el diploma de manos de Víctor Íñiguez, presidente de Jovempa Vinalopó.

Alejandro Tagliaferro Ru, CEO de IBINN, ha recibido el diploma de Vicente Ripoll, director general del Instituto Valenciano de la Juventud.

Pedro Gras Pina y Paloma Sánchez Rodríguez, fundadores de MATION, han sido obsquiados con el diploma de manos de Lorena Pedrero, concejala del Ayuntamiento de Elda.

Kim Fermisson Ceinos, CEO de KIMBE, ha recogido el diploma de Jesús Cifuentes, director regional Elche-Vinalopó del Banco Sabadell.

Paloma Roca Mira, CEO de PALOMA ROCA COMUNICACIONES, lo ha hecho a través de Carlos Pastor Ventura, dputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos de la Diputación de Alicante.

Jesús María Ruiz Planelles CEO de MINDDEN, ha recogido el diploma de Lorena Pedrero, concejala del Ayuntamiento de Elda.

Elena Vidal ha sido la encargada de coger el sobre en el que se ha dado a conocer al ganador del Premio Jovempa al Talento Empresarial Joven 2025, que ha recaído en Alejandro Tagliaferro Ru de IBINN, quien lo ha recibido de manos de Alfonso Calero, presidente de Jovempa Federación y Lorena Pedrero, concejala del Ayuntamiento de Elda.

El cierre del acto ha sido realizado por Lorena Pedrero, concejala-delegada de Fomento Económico, Industria, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Elda, quien ha tenido palabras de agradecimiento para todos los jóvenes que deciden emprender, que creen en sus proyectos y los hacen realidad. Ha felicitado al presidente de Jovempa Vinalopó por el trabajo realizado en la comarca durante sus años de presidencia y ha hecho una mención especial a las mujeres finalistas de esta edición.

