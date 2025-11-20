AEFA refuerza su junta directiva con una nueva vicepresidencia que ocupará TM Grupo Inmobiliario La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante celebra su asamblea extraordinaria electoral e incorpora a su junta a Gema Martínez, Natalia Martínez, Fernando Vilanova y Manuel Ríos Arias

La Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA) ha celebrado este miércoles en el restaurante Maestral su Asamblea Extraordinaria, en el que se incorpora la figura de un nuevo vicepresidente, que será Ángeles Serna de TM Grupo Inmobiliario. Serna asumirá esta responsabilidad junto a quien ya fuera vicepresidente de la organización, José Juan Fornés.

La asamblea ha aprobado esta modificación de sus estatutos con el objetivo de incorporar otro vicepresidente a su junta directiva para adaptar la asociación a su crecimiento e intensa actividad institucional. Tal y como ha destacado la presidenta de AEFA, Maite Antón: «este cambio se realiza con el propósito de seguir evolucionando y mejorando; para fortalecer la estructura de la junta directiva y facilitar la continuidad en el liderazgo de la asociación».

Anton ha destacado este «constante crecimiento de AEFA» y remarca que «con el gran peso que tiene en nuestra provincia, tener dos vicepresidencias en lugar de una sola, aportará un equipo de representación más sólido, lo que permitirá distribuir las responsabilidades y tareas de la presidencia, facilitando una mejor gestión y ampliando nuestro alcance e influencia».

Tras la aprobación de esta modificación, se ha celebrado la Asamblea Electoral, que ha supuesto la renovación parcial de la Junta Directiva. Entre los nombramientos, destaca la incorporación de Ángeles Serna (TM Grupo Inmobiliario) como nueva vicepresidenta; Fernando Vilanova (Grupo Vilanova), como nuevo secretario general; Gema Martínez (Grupo Ventura Muebles), Natalia Martínez (Glem) y Manuel Ríos Arias (Corporación Vectalia), con el objetivo de seguir fortaleciendo la diversidad generacional, sectorial y territorial de AEFA.

Tras confirmar esta renovación, que se realiza a mitad del mandato, la presidenta de la asociación empresarial familiar ha agradecido «la gran labor de los que se van, pues ha sido un verdadero placer trabajar juntos y además crear una verdadera amistad y a los que entran, agradecer su generosidad, sé que lo haréis con la entrega y la profesionalidad que os caracteriza».

Tras esta asamblea, la junta directiva de AEFA queda constituida de la siguiente forma: presidenta, Maite Antón; vicepresidentes José Juan Fornés y Ángeles Serna; secretario general, Fernando Vilanova; vicesecretario general, Gustavo Lubián; tesorera, Malena Vidal. Los vocales son: Manuel Ríos, Nunci Serrano, Natalia Martínez, Carmen Berbegal, Gema Martínez, Francis Carbonell, Mayte Torregrosa, Salvador Pérez y Ana Mayor. Vocal del Fórum: Juan Torres.

Gestión de talento y fiscalidad

En la segunda parte de la jornada, AEFA ha organizado un espacio de reflexión que ha contado con la participación de expertos de primer nivel, con el fin de abordar dos importantes cuestiones para el modelo empresarial familiar: la fiscalidad y la gestión del talento.

La primera ponencia ha sido un diálogo entre la presidenta de AEFA, Maite Antón y Sonia Díaz, socia del área fiscal de Cuatrecasas, quien ha ofrecido una visión actualizada del marco tributario que afecta a la empresa familiar y ha analizado las reformas fiscales en curso.

«En materia fiscal, es fundamental que las normas sean claras y proporcionen seguridad jurídica, especialmente cuando hablamos de la continuidad de las empresas familiares», ha señalado Sonia Díaz durante su intervención. «Una interpretación ambigua puede tener consecuencias importantes para la planificación del relevo generacional y para el acceso a beneficios fiscales».

Díaz también ha recordado que «la exclusión de las estructuras holding de la normativa autonómica valenciana fue una decisión política que se ha intentado revertir en los últimos años, con avances significativos. Sin embargo, es urgente que se aprueben leyes de presupuestos y de acompañamiento que permitan consolidar estos progresos y ofrezcan estabilidad normativa a las empresas».

Por su parte, la presidenta de AEFA ha reiterado la necesidad de que la Comunidad Valenciana impulse una ley específica de apoyo a la empresa familiar, en línea con los avances legislativos emprendidos en otras comunidades como Aragón, Madrid o Murcia: «tenemos la necesidad de proteger a nuestras empresas fiscalmente en el momento del cambio generacional, teniendo en cuenta que de lo único que se trata es de permitir que las empresas continúen en ese momento, ni más ni menos», ha señalado Antón, quien ha explicado que en estas leyes que ya imperan en otras regiones «reconocen la singularidad de la empresa familiar, especialmente en lo relativo a la normativa fiscal o la protección del relevo generacional o el reconocimiento del arraigo al territorio».

La presidenta de AEFA también ha aprovechado para denunciar «el excesivo y asfixiante esfuerzo fiscal que soportamos los españoles, que ya es el mayor de toda Europa y los países de la OCDE que junto con las normativas regulatorias nos asfixian, haciendo extremado y absurdamente dificultoso nuestro desempeño», ha recalcado.

Sobre la primera cuestión Maite Antón ha lanzado una idea y es que «se realice la transferencia del coste total salarial a los empleados y que automáticamente se trasladase ese dinero a la seguridad social y a Hacienda. Así seríamos todos más conscientes de los costes laborales y más exigentes en el destino de nuestros impuestos».

A continuación, el experto en liderazgo y gestión del cambio, Rubén Montesinos, ha centrado su ponencia en la importancia de atraer, fidelizar y conservar el talento, ofreciendo herramientas para convertir uno de los principales retos del entorno actual en una ventaja competitiva para las empresas familiares. El ponente ha comenzado lanzado un impactante dato y es que a nivel mundial solo un 23% de los trabajadores están comprometidos con su trabajo.

«Vivimos en una época de cambio, pero sobre todo en un cambio de época», ha afirmado el experto. «Hoy no basta con atraer talento, hay que crear entornos que lo hagan florecer. Las empresas magnéticas, que es a lo que todas deben aspirar, no son las que ofrecen más beneficios, sino las que tienen un propósito claro, fomentan la seguridad psicológica y saben liderar desde la humildad y la pasión».

En su intervención, Montesinos también ha destacado que «las organizaciones deben dejar de ver la gestión de personas como una tarea secundaria. En la economía del conocimiento, el verdadero diferencial competitivo son las personas. La clave está en saber plantar la semilla adecuada en un terreno fértil. Solo así echaremos raíces sólidas y veremos crecer organizaciones más fuertes y sostenibles».

Además, se ha abordado el fenómeno del absentismo laboral y su impacto en la productividad y la cohesión de los equipos. «Debemos afrontar con rigor e inmediatez los problemas del absentismo y de la manera en que se abordan los problemas de productividad, así como a los enfrentamientos absurdos a los que nos quieren someter desde determinados políticos más preocupados por su supervivencia que por el verdadero crecimiento económico y social de los ciudadanos» ha comentado la presidenta de AEFA, quien ha destacado que «las empresas, y por tanto sus empleados, damos mucho y creo que es hora de exigir también a la administración más responsabilidad y menos politización de las cuestiones que nos afectan».

Maite Antón ha finalizado exigiendo presupuestos en las diferentes administraciones y reivindicando una financiación justa para la provincia de Alicante: «queremos exigir la equidad en inversiones y ejecución de las mismas para nuestra provincia, que es la 4ª en población, 5ª en PIB, pero que se ve relegada en su prosperidad por no recibir lo que le corresponde. Desde AEFA seguiremos con el apoyo de todos vosotros trabajando para fortalecer, para representar y para dar visibilidad a las empresas familiares».