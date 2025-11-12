Planificación del patrimonio y relevo generacional, las incógnitas de la empresa familiar de Alicante Alicante ha reunido este miércoles a líderes empresariales y expertos en estrategia en un encuentro organizado por KPMG y AEFA

Alicante ha acogido este martes un foro clave para la empresa familiar, organizado por KPMG y la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA). El evento ha puesto sobre la mesa los desafíos que afrontan las compañías familiares en un contexto económico cada vez más exigente, destacando su papel como motor de desarrollo y cohesión social en la región.

Durante la apertura, Miguel Ángel Paredes, socio responsable de KPMG en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, ha subrayado que «la empresa familiar alicantina no solo sostiene la economía local, sino que representa valores esenciales como la resiliencia, la visión a largo plazo y el compromiso con el territorio».

Por su parte, Maite Antón, presidenta de AEFA, ha destacado importancia de estas jornadas «salir del día a día es tan importante como gestionarlo. Jornadas como esta nos permiten analizar con perspectiva los tres grandes círculos de la empresa familiar: la familia, la empresa y el patrimonio o legado. Hoy tenemos la suerte de contar con voces muy acreditadas que reflejan la diversidad de la empresa familiar: líderes empresariales que también lo son en el ámbito familiar, representantes de family offices y directivos que gestionan desde dentro la estrategia y el relevo generacional. Creemos que compartir lo que ocurre en nuestras familias y nuestras empresas es la mejor manera de ayudarnos mutuamente. Solo así podremos seguir trabajando con rigor, estrategia, propósito y generando un impacto positivo en nuestro entorno».

Carlos González, director de Auditoría de KPMG en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha recordado que, según el informe «La Empresa Familiar en España 2025», elaborado por el IEF con la colaboración de KPMG y SAP, estas compañías representan el 92,4% del tejido empresarial en España (94% aproximado en Alicante), generan más empleo y sobreviven más años que las no familiares. «El reto es innovar sin perder la esencia y atraer talento que comparta el propósito familiar», ha concluido.

El encuentro ha contado con una conversación estratégica y tres mesas redondas que han abordado cuestiones clave para la empresa familiar.

La primera conversación, entre Javier Fur, CEO y accionista de Grupo Marjal, e Ignacio Allende, socio de Corporate Finance de KPMG en España, se centró en las oportunidades para la empresa familiar alicantina en un contexto global. Allende afirmó:

«La empresa familiar tiene una ventaja competitiva única: su visión a largo plazo. Pero para mantenerla, es imprescindible diversificar con criterio, gestionar riesgos y abrirse a nuevas fuentes de financiación. El acceso a capital externo, bien planificado, no solo aporta recursos, sino también conocimiento y capacidad para crecer sin perder identidad». Ambos coincidieron en que la colaboración con socios estratégicos y la profesionalización de la gestión son claves para garantizar el crecimiento sostenido.

El segundo bloque abordó la gestión del patrimonio familiar, un tema que preocupa especialmente a las empresas con varias generaciones al frente. Jaime Rubi, director general de Grupo Alzis, y Susana Piquer, directora del family office de Grupo La Plana, compartieron experiencias sobre cómo profesionalizar la gestión patrimonial para garantizar estabilidad y crecimiento. El debate, moderado por Rafael Aguado, socio responsable de Deal Advisory de KPMG en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, puso de relieve que la gestión patrimonial no es solo una cuestión financiera, sino también cultural y estratégica. Aguado señaló:«La planificación patrimonial es la base para preservar el legado familiar y evitar conflictos internos. No se trata solo de números, sino de establecer reglas claras, protocolos y estructuras que permitan crecer sin perder cohesión». Rubi destacó que «la falta de planificación puede comprometer la continuidad del negocio», mientras que Piquer insistió en la necesidad de combinar visión empresarial con valores familiares.

El último panel se centró en el relevo generacional, uno de los mayores retos para la empresa familiar. Participaron Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hotels; Daniel Zahonero, CEO de Grupo Zahonero; y David Santiago, CEO de Grupo PCEX, en una mesa moderada por Ignacio Martínez, socio de Corporate Finance de KPMG en España. Martínez subrayó:

«El relevo generacional no es solo un cambio de liderazgo, es una oportunidad para innovar y profesionalizar la gestión. Las empresas que planifican esta transición con tiempo y transparencia son las que logran mantener su competitividad». Los ponentes coincidieron en que la formación de las nuevas generaciones, la incorporación de talento externo y la creación de equipos intergeneracionales son factores clave para garantizar la continuidad.

Todos los presentes en el evento han coincidido en que la empresa familiar alicantina debe apostar por la innovación, la atracción de talento, la sostenibilidad y una gestión patrimonial profesionalizada para seguir liderando el desarrollo económico. La colaboración con socios estratégicos y la planificación del relevo generacional se perfilan como factores decisivos para garantizar su relevancia en el futuro.