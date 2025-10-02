AEFA premia en su 30 aniversario la excelencia de cinco referentes de la empresa familiar La asociación reconoce a La Española, Grupo Iñesta, Furgonetas Demetrio, Ignacio Osborne y Manuel Ríos Arias en una gala marcada por las críticas de Maite Antón al Gobierno y la falta de inversión en la provincia

La Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) ha celebrado este jueves la XXX edición de sus premios anuales en el Teatro Wagner de Aspe, en un acto que ha reunido a más de 300 representantes del ámbito empresarial, político y social. La gala ha sido una cita especial marcada por el 30 aniversario de la asociación, que desde su fundación ha trabajado para visibilizar y fortalecer el papel de la empresa familiar como motor económico, generador de empleo y defensor del arraigo al territorio.

Durante su intervención, la presidenta de AEFA, Maite Antón, ha rendido homenaje a las tres décadas de historia de la entidad y ha reivindicado la responsabilidad compartida entre empresas y administraciones para afrontar los retos del futuro.

En este sentido, ha lanzado un mensaje contundente al Gobierno central al criticar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023. «Nos condena a ser la última provincia en inversión, con un déficit acumulado de 4.000 millones desde 2008. Esto no es un dato técnico: es una injusticia que limita nuestro futuro», ha afirmado.

Antón también ha reclamado un Pacto Nacional del Agua que garantice recursos suficientes y a un precio asequible para la agricultura, destacando que «el agua no puede ser un motivo de enfrentamiento político, sino un bien común gestionado con visión de país».

Premio Joven Alma Empresaria

El primero de los reconocimientos entregados ha sido el recién creado Premio Joven Alma Empresaria, que ha recaído en Manuel Ríos Arias, empresario vinculado al grupo Vectalia y con una trayectoria destacada en el ámbito de los recursos humanos y la movilidad.

Ríos ha agradecido el galardón con un discurso cercano y emotivo, en el que ha reconocido el valor de quienes lo han acompañado en su camino. «Es un honor y un orgullo que se valore tu trayectoria, y si además te siguen considerando joven pasados los cuarenta, se agradece aún más», ha bromeado, dedicando el premio a su familia, amigos y equipo profesional.

Premio Caixabank

El Premio CaixaBank ha sido para Furgonetas Demetrio, una empresa nacida en Elche en 1981 y pionera en el alquiler de vehículos industriales sin conductor.

Su fundador, Demetrio Villena González, ha recibido el reconocimiento acompañado por varias generaciones de su familia y ha querido compartirlo con todo su equipo. «Hace cuarenta años comenzamos esta aventura con una pequeña flota, y hoy no puedo sentir más que gratitud por este premio que pone en valor todo nuestro trabajo. Esto es más que una empresa, es un equipo y una gran familia», ha señalado.

Premio Diputación Provincial de Alicante

El Premio Diputación Provincial de Alicante ha reconocido la trayectoria de Grupo Iñesta, una empresa especializada en fertilizantes especiales y con fuerte presencia internacional.

Su director, Alfredo Iñesta Beltrá, ha querido dedicar el galardón a la memoria de su padre, fundador del grupo, y ha destacado el compromiso del equipo como clave del éxito: «El gran valor de nuestra compañía siempre ha sido el equipo humano. Hemos contado con grandes profesionales en todas las áreas y, gracias a ellos, hemos crecido». También ha agradecido a sus hijos por asumir el reto de continuar el proyecto familiar.

Premio Generalitat Valenciana

La histórica empresa alcoyana La Española, conocida por su célebre aceituna rellena de anchoa, ha sido galardonada con el Premio Generalitat Valenciana por su solidez, proyección internacional y apuesta por la sostenibilidad.

Ignacio Alberola, representante de la compañía, ha recogido el premio con palabras de reconocimiento al trabajo colectivo: «Este premio no es solo un reconocimiento al pasado, sino también un impulso para seguir fieles al propósito fundacional de nuestra empresa: ser excelentes, día tras día, gracias al esfuerzo de quienes han estado, están y estarán. Ellos son el alma invisible que da sentido a nuestro proyecto».

Premio de Honor Manuel Pelaéz Castillo

El Premio de Honor Manuel Peláez Castillo ha sido otorgado al empresario Ignacio Osborne Cólogan por su destacada trayectoria al frente del grupo Osborne y por su labor en defensa de la empresa familiar desde el Instituto de la Empresa Familiar.

En su intervención, Osborne ha reflexionado sobre el valor de las estructuras colectivas frente al protagonismo individual: «Creo mucho más en las instituciones que en las personas. Nosotros pasamos, pero las instituciones perduran». Ha cerrado su discurso citando al filósofo Bernardo de Chartres: «Vemos más lejos y más cosas porque estamos subidos a los hombros de los gigantes del pasado».