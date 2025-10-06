Aedas Homes entrega las llaves de tres residenciales en el norte de la provincia de Alicante con más de 150 viviendas La promotora inmobiliaria asegura que tan solo quedan seis inmuebles entre las tres promociones repartidas en Dénia y Xàbia

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 13:59

La promotora Aedas Homes ha comenzado a entregar las llaves de más de 150 viviendas repartidas en tres nuevos residenciales al norte de la provincia de Alicante. Se trata de Nerva III y L'Alqueria, en Dénia, y Unic II, en Xàbia.

Desde Aedas Homes destacan «el éxito comercial de estas promociones». Nerva III, conformada por 39 viviendas, tan solo tiene dos a la venta, mientras que en Unic II, con 59 inmuebles, quedan cuatro unidades en el mercado. Por el lado de L'Alqueria, conformada por 63 viviendas de dos y tres dormitorios, está todo vendido.

Se tratan de tres nuevos residencial a un listado que ya suma «3.000 viviendas en total en la provincia de Alicante», explica el director territorial de la promotora, Juan López, quien remarca la capacidad de «gestión y ejecución» de la compañía.

El directivo ha señalado la «atracción» de estas poromociones y asegura que hay una triple demanda entre compradores nacionales, locales y extranjeros. «Aedas Homes ha creado una oferta muy variada y de calidad en enclaves estratégicos que ha sido muy valorada por todos los perfiles de potenciales compradores y clientes» afirma el directivo.

Y es que de las 161 viviendas totales entre los tres residenciales tan solo quedan seis viviendas en el mercado. López ha apremiado al sector y a las administraciones en Alicante a «trabajar de la mano para continuar produciendo vivienda y ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos».