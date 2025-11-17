España aspira a la perfección en Sevilla

Óscar Bellot Sevilla Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:02 Comenta Compartir

España ya tiene el pasaporte listo para el Mundial del próximo año, a falta solo de estamparle el sello oficial este martes en Sevilla, pero se exige mucho más. Tras superar las cinco primeras jornadas de la fase de clasificación con un balance inmaculado de cinco victorias, diecinueve goles a favor y ninguno en contra, el combinado que dirige Luis de la Fuente aspira a completar una faena perfecta en tierras hispalenses, digna de esas que en la Plaza de Toros de la Maestranza son más que suficientes para cortar las dos orejas y el rabo.

Para lograrlo deberá superar a Turquía, condenada a pasar por la repesca pese al triunfo que obtuvo el sábado sobre Bulgaria a menos que La Roja sufra una hecatombe de proporciones bíblicas frente a un rival al que despedazó en septiembre. Konya fue testigo entonces de un recital antológico por parte de la campeona de Europa que despejó su camino hacia la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Mikel Merino anotó tres goles, Pedri rubricó otros dos y Ferran Torres añadió una diana más para endosarle a Turquía un set en blanco.

Aquel repaso, inmediatamente posterior al holgado triunfo que España había obtenido sobre una débil Bulgaria en Sofía (0-3), tuvo continuidad sobre Georgia en Elche (2-0), frente a Bulgaria en Valladolid (4-0) y nuevamente contra Georgia en Tiflis (0-4), choque este último que dejó en disposición a La Roja de colocarle el broche de oro a una ruta clasificatoria apoteósica que mande el enésimo aviso a navegantes de cara al Mundial, antes de poner la vista en la 'Finalissima' que la confrontará en marzo con la Argentina de Leo Messi.

Y es que pese a que el billete para el Mundial aún no es matemático, a nadie se le escapa que el duelo con Turquía es un trámite. Los hombres de Vincenzo Montella tendrían que vencer por siete goles de diferencia, más bien un milagro propio de aquellos que se le atribuyen a la Virgen de Lourdes que otra cosa. Ni Turquía es aquella España que hizo desgañitarse al añorado José Ángel de la Casa con el gol de Señor ni La Roja se parece en nada a Malta.

Con todo, De la Fuente, hombre precavido en cualquier contexto, mantiene la cautela. «Afrontamos este partido con una excepcional responsabilidad, por prestigio, porque queremos seguir siendo los números unos de mundo, por la afición, porque queremos seguir ganando y compitiendo, por conseguir el partido número 31 seguido invicto», señaló en la previa el seleccionador, descartando de esa forma que vaya a acometer «una revolución» en el once. «El respeto que tenemos a los rivales nos exige sacar a los mejores», aseveró.

Preocupa el césped

La posibilidad de bajar la guardia no forma parte del credo del riojano, que defendió que no tiene vanidad alguna por más que le lluevan los elogios y afirmó que solo quiere trabajar para estar «a la altura del reto» que supone dirigir a un combinado que está a un pasito de disputar su decimoséptima Copa del Mundo, la decimotercera consecutiva. «He sido un gran aficionado de la selección española y para mí es un lujo, un honor, dirigir a la selección de mi país. No sé si habrá un sentimiento más placentero que ser seleccionador de tu país. Es lo máximo a lo que puede aspirar un entrenador. Y tener la posibilidad de dirigir a selección en un Mundial me hace darme cuenta de la importancia de este puesto y del honor que tengo», consignó en una rueda de prensa en la que se mostró preocupado por el estado que presentará el césped del Estadio de La Cartuja, tan afectado por el temporal que ha azotado la capital andaluza en los últimos días que obligó a trasladar el último entrenamiento de La Roja a la Ciudad Deportiva del Sevilla.

El choque se lo perderá Huijsen, desconvocado el domingo a causa de las molestias musculares que ya le hicieron ser baja ante Georgia pero no Unai Simón, quien abandonó Tiflis con una ligera cojera que ha quedado en nada, según confirmó De la Fuente. Así las cosas, el once frente a Turquía será muy parecido, si no igual, al que goleó en suelo caucásico.

El combinado de Vincenzo Montella, técnico que regresa a la capital andaluza más de siete años después de clausurar una etapa al frente del Sevilla que dejó luces y sombras, afronta el litigio con realismo, más pendiente de sacarse la dolorosísima espina que le clavó España en Konya y coger moral de cara a la repesca mundialista que de soñar con una gesta inverosímil.

Ofrecer una buena imagen y demostrar que aquel vapuleo no respondió a la diferencia de nivel existente entre ambas selecciones ayudaría a cicatrizar en parte la herida causada a un bloque que volverá a apelar a la magia del madridista Arda Güler y del 'bianconero' Kenan Yildiz para intentar evitar ser un mero convidado de piedra en la traca final de España rumbo al Mundial.

-Alineaciones probables:

España: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Ferran Torres, Oyarzabal y Baena.

Turquía: Cakir, Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali, Çalhanoglu, Yuksek, Akgun, Arda Güler, Yildiz y Akturkoglu.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Hora: 20:45 h.

Estadio: La Cartuja.

TV: La 1.