Huijsen abandona la concentración de la selección y regresa a Madrid

Luis de la Fuente tomó la decisión de desconvocar este domingo a Dean Huijsen, que regresa a Madrid para ser tratado en la capital de España de las molestias musculares que le hicieron ser baja de última hora el sábado en Tiflis ante Georgia y que tampoco le permitirán participar en el duelo que enfrentará a La Roja el martes con Turquía en Sevilla.

El central sintió molestias durante el entrenamiento que llevó a cabo el viernes la selección española en el Estadio Nacional Boris Paitchadze, motivo por el que fue uno de los tres descartes que De la Fuente realizó de cara al referido duelo con Georgia junto a Jorge de Frutos y Samu Aghehowa.

Aunque se sometió a pruebas médicas ese mismo sábado que descartaron que sufriese una lesión de envergadura y el propio De la Fuente restó trascendencia a la dolencia del zaguero en la rueda de prensa que ofreció al término de un partido que concluyó con goleada de España por 0-4, finalmente se ha tomado la decisión de que Hujisen vuelva a la capital de España, donde será revisado por los servicios médicos del Real Madrid, los cuales han estado en contacto en todo momento con sus homólogos de la selección española.

Así las cosas, Huijsen vuelve a perderse otro compromiso de la selección española. El zaguero, indiscutible para De la Fuente desde que tomase la alternativa con España el pasado mes de marzo en Róterdam, ya faltó en la anterior ventana de octubre a causa de problemas físicos y tampoco podrá participar esta vez en lo que se prevé como un fin de fiesta por todo lo alto en Sevilla para la selección española, ya con el billete virtual para la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, el cual adquirirá carácter irrevocable a menos que Turquía derrote a La Roja con un mínimo de siete goles de diferencia, algo impensable a todas luces por más que el fútbol sea imprevisible.