De la Fuente no se fía: «No habrá revolución ante Turquía»

Óscar Bellot Sevilla Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

España espera poner el sello en el pasaporte para el Mundial de 2026 en Sevilla. La selección se mide a Turquía en el último partido de la clasifiación con la clasificación virtual en el bolsillo. Solo una hecatombe ante Turquía -perder por 0-7- haría que los de Luis de la Fuente no estuvieran el próximo año en la Capa del Mundo. Esta situación hace pensar que ante los otomanos haya cambios y jueguen algunos futbolistas que han tenido menos minutos, pero De la Fuente niega la mayor: «No habrá revolución».

«Afrontamos este partido con una gran responsabilidad. Por prestigio, por poner en valor lo que hemos conseguido. Queremos seguir siendo primeros del mundo. Virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando», aseveró. El técnico riojano reconoció que «los futbolistas no se cansan de ganar y que saldrá un equipo competitivo». «Tenemos que sacar a los mejores para ganar», insistió a cada pregunta que insinuaba rotaciones.

«No habrá regalos, aquí la gente se lo tiene que ganar», repitió como un mantra. «Vamos a sacar al mejor equipo para ganar. Para nosotros es un partido muy importante y saldrán los mejores». Sí puede condicionar el once el estado del terreno de juego de La Cartuja, donde se juega el partido. De hecho, la selección no se entrenó allí este lunes para preservar el césped. «Tenemos una primera idea de lo que queremos plantear. El campo parece que no va a estar en las mejores condiciones por las lluvias y aun así parece que se recuperará bastante para mañana», reconoció

El partido se juega en Sevilla, una ciudad talismán que ha presenciado hasta en seis ocasiones la clasificación de la Roja a una fase final de un Mundial o de una Eurocopa. «La ciudad de Sevilla es muy importante para la Selección. Sevilla es mi casa, me siento feliz, nunca falla», dijo el seleccionador con una sonrisa. Además, hizo un llamamiento a la afición para que arropen a sus futbolistas en el choque que certificará el pase al Mundial: «Me gustaría explicar a la afición lo importante que es que nos apoyen. Esperemos que el estadio tenga el aspecto de una gran cita».