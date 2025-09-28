El Real Madrid llora la muerte de José Araquistáin, el portero de la Sexta

Óscar Bellot Madrid Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:19 | Actualizado 18:32h. Comenta Compartir

José Araquistáin, uno de los grandes guardametas que ha tenido el Real Madrid a lo largo de su historia, ha fallecido a los 88 años, dejando tras de sí un palmarés extraordinario y actuaciones que quedaron grabadas en la memoria de los madridistas más añejos.

Internacional con España e integrante del combinado que disputó el Mundial de Chile en 1962, Araquistáin recaló en el Real Madrid en 1961 y defendió los intereses del club de Chamartín hasta 1968, cuando cerró una trayectoria llena de éxitos en la que destaca especialmente la Copa de Europa que el Madrid de los yeyé ganó en 1966 tras imponerse por 2-1 al Partizán de Belgrado en el bruselense Estadio de Heysel.

Araquistáin formó aquel día bajo palos dentro de un once que completaron Enrique Pérez 'Pachín', Pedro de Felipe, Ignacio Zoco, Manuel Sanchís, José Martínez 'Pirri', Manuel Velázquez, Fernando Serena, Amancio Amaro, Ramón Grosso y Paco Gento, el cual estaba tutelado desde la banda por Miguel Muñoz. Amancio y Serena anotaron los dos goles que entronizaron al Real Madrid seis años después de la última de sus cinco conquistas consecutivas en los albores de la máxima competición continental y Araquistáin tuvo una buena actuación pese al tanto de Vasovic en la segunda parte.

Dicha final grabó con letras de oro el nombre de Araquistáin en la historia del Real Madrid, pero ese no fue, ni mucho menos, el único título al que contribuyó un guardameta que dejó una profunda huella durante sus siete campañas en Chamartín.

Al margen de esa Copa de Europa que dio paso a una larguísima sequía por parte de los blancos que acabó tres décadas después con el gol de Pedrag Mijatovic que sirvió para tumbar a la Juventus en la final celebrada en 1998 en Ámsterdam, Araquistáin conquistó seis Ligas y una Copa de España con el Real Madrid, equipo con el que disputó un total de 97 partidos. Además, en la temporada 1961-62 ganó el Trofeo Zamora.

«El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Araquistáin, uno de los grandes porteros legendarios de nuestra historia», reza la nota distribuida por el Real Madrid este domingo en la que se hace eco del fallecimiento del cancerbero nacido el 4 de marzo de 1937 en la localidad guipuzcoana de Azcoitia. «El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos», añade el comunicado de la entidad que preside Florentino Pérez.

Araquistáin llegó al Real Madrid procedente de la Real Sociedad, equipo cuyos colores defendió entre las temporadas 1954-55 y 1960-61, y con el que disputó 123 encuentros. «La Real Sociedad quiere enviar su más sentido pésame y condolencias a su familia y allegados», señaló el club txuri urdin, cuyos jugadores portaron un brazalete negro en memoria del cancerbero durante el partido de Liga que les midió al Barça en Montjuic.

