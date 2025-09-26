Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan García, antes del duelo entre el Oviedo y el Barça. Miguel Riopa / AFP

El Barça pierde a Joan García y Raphinha

El portero será baja hasta después del parón de selecciones de octubre tras lesionarse en el entrenamiento del viernes y el brasileño sufre una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará tres semanas fuera de los terrenos de juego

Daniel Panero

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:17

Las noticias malas no llegan solas para el Barça. El conjunto azulgrana ha perdido de un tirón a dos titulares, pues mientras que las pruebas médicas a Raphinha confirmaron este viernes la lesión del brasileño en el bíceps femoral de la pierna derecha, que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante alrededor de tres semanas, el portero Joan García también sufrió un contratiempo físico en el entrenamiento matutino y será baja hasta después del parón de selecciones de octubre.

El portero titular y una de las referencias ofensivas del Barça se perderán los duelos ligueros contra la Real Sociedad, en Montjuic, y ante el Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, y especialmente la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, en la que el cuadro azulgrana recibe al campeón de Europa, al poderoso París Saint-Germain de Luis Enrique, en el duelo estrella en la máxima competición continental.

Estas dos sensibles bajas complican seriamente el panorama más próximo a Hansi Flick, que ahora mismo tampoco cuenta con Ter Stegen, Gavi y Fermín, aunque al menos respira aliviado con el regreso a los entrenamientos de Lamine Yamal, lesionado durante el último parón de selecciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros
  2. 2 Frente común de la Primera categoría de las Hogueras de Alicante para reivindicar más ayudas y reconocimiento
  3. 3 Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea
  4. 4 Las hipotecas se disparan en Alicante: 2.243 firmas y más de 304 millones de euros concedidos en un mes
  5. 5 La Policía Local realiza cinco intervenciones al día con personas sin hogar en Alicante
  6. 6 Planes para el fin de semana en Alicante: Alicante elige la mejor croqueta de la ciudad
  7. 7 El Hércules negocia con Puerto Rico para que Jeremy juegue contra el Atlético B
  8. 8 La Guardia Civil caza en Alicante a un fugitivo británico buscado por asesinar de 24 puñaladas a su compañero de piso
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 25 de septiembre en Alicante
  10. 10 Un estudio de la UMH avisa: los niños que más ultraprocesados comen son los que más televisión consumen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Barça pierde a Joan García y Raphinha

El Barça pierde a Joan García y Raphinha