Oana Lianu, la reina del folklore rumano aterriza en la Universidad de Alicante La artista presenta 'Forever', un viaje musical que fusiona jazz y canción internacional con su voz y la flauta nai

Adrián Mazón Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 18:44 Comenta Compartir

El Paraninfo de la Universidad de Alicante acoge este miércoles, dentro de su programación cuatrimestral de artes escénicas, el concierto 'Forever', protagonizado por la reconocida intérprete rumana Oana Lianu.

El espectáculo propone un recorrido por géneros tan diversos como el jazz, la canción internacional y el folklore rumano, combinados en un repertorio que une sensibilidad, virtuosismo e identidad musical.

Oana Lianu es apodada en Rumanía como 'la alondra del nai' por la delicadeza y amplitud de su voz, así como por su maestría con la flauta de Pan tradicional.

La presencia de la flauta nai -instrumento de madera formado por entre 22 y 30 tubos- aporta una sonoridad única que es sello distintivo de la artista.

Así, el programa incluye temas universales como 'Bésame mucho', 'Summertime' o 'La vie en rose', así como piezas tradicionales rumanas interpretadas con instrumentos populares.

Una voz de más de tres octavas

La trayectoria de Oana Lianu está marcada por una relación temprana y profunda con la música. Comenzó a estudiar piano a los seis años y descubrió la magia del nai a los trece, guiada por su padre, Ion Lianu, etnólogo y profesor, quien la introdujo también en el mundo de los instrumentos folklóricos.

Su talento fue evidente desde el inicio, recibiendo el reconocimiento de compositores como Valentin Timaru o Tudor Jarda, quien afirmó que el nai de Oana «vibra a la altura de la perfección».

Con una voz capaz de abarcar más de tres octavas, la artista combina folklore, música clásica y ligera, café-concierto y jazz, creando una experiencia musical singular. Además del nai, domina el piano, el kaval, la tilinca, la flauta, la gaita, la ocarina y el arpa de boca.