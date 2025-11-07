El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición La empresa promotora garantiza la continuidad del proyecto y señala la falta de acuerdo para renovar el convenio con el Ayuntamiento y la adjudicataria del recinto

La nueva edición del Low Festival se marcha de Benidorm. La empresa promotora celebrará el certamen pero busca, mientras tanto, una nueva ubicación en la provincia de Alicante. Así lo han hecho saber este viernes desde la dirección del evento, lamentando la falta de acuerdo para renovar el convenio de colaboración vigente entre el Ayuntamiento y la nueva adjudicataria del recinto.

Por ello, el Low Festival se trasladará a una nueva ciudad, a anunciar durante la próxima semana. Eso sí, el próximo destino mantendrá «el mismo espíritu, calidad artística y compromiso con la música en directo».

La dirección del festival explica que ha mantenido conversaciones con el Consistorio para renovar el acuerdo de colaboración otros cuatro años más, en las cuales «se confirmó verbalmente la continuidad del proyecto y su protección ante cualquier nueva adjudicación del recinto».

Tras ello, ha sido este viernes cuando la promotora ha comunicado que «no ha sido posible llegar a un entendimiento tras la adjudicación de la instalación a una nueva gestión privada, cuyas condiciones económicas resultaban inviables para el festival».

La organización del Low Festival ha tomado la decisión de abandonar Benidorm y buscar «una gran ciudad de verano y playa, con la misma energía, pasión y profesionalidad de siempre» para continuar con una nueva edición del evento, ya consolidado tras los últimos 15 años.

El cierre de este capítulo en la capital turística de la Costa Blanca, donde el Low Festival ha crecido tras gestarse en el puerto de Alicante, deja un impacto económico en la ciudad de más de 150 millones de euros, una inversión de 40 millones de euros, más de 900 bandas y un impacto de medio de casi 100 millones de euros.

Durante estos 15 años, el festival ha contado con bandas que han marcado su historia y la de todos los lowers, como Pet Shop Boys, New Order, The Chemical Brothers, Primal Scream, Vetusta Morla, Izal, Lori Meyers o Viva Suecia, entre muchos otros, contribuyendo a construir un proyecto que ha ido creciendo junto a todos sus asistentes.

Próximo anuncio del cartel y sede

La nueva ciudad se dará a conocer en los próximos días junto al anuncio oficial del cartel, que mantendrá la línea artística que ha convertido al festival en una cita imprescindible convirtiendo el 31 de julio, 1 y 2 de agosto en los tres mejores días de todo el verano.

La organización del festival afronta la nueva era del Low con «optimismo y determinación», ya que el traslado a una nueva ciudad «no solo representa un cambio de ubicación, sino también una oportunidad para seguir creciendo y ofreciendo experiencias únicas al público».

El CEO de Producciones Baltimore y director del festival, José Manuel Piñero, ha trasladado el sentimiento del equipo. «Nos mueve la música, la honestidad y las ganas de seguir creando momentos únicos. Por eso miramos hacia adelante, con ilusión renovada y las puertas abiertas a todos los que han formado parte de esta historia».

«Queremos agradecer, de corazón, a Benidorm, a sus vecinos, trabajadores, taxistas, hoteles, restaurantes y comerciantes que nos han acompañado y apoyado durante todos estos años. Gracias por tanto cariño, por tanta música y por hacerlo posible. También gracias a todas las bandas, proveedores y colaboradores por apoyarnos en esta nueva etapa para seguir juntos compartiendo el espíritu Low».