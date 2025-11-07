Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición
Logo Patrocinio
Celebración del Low Festival en Benidorm. AB

El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición

La empresa promotora garantiza la continuidad del proyecto y señala la falta de acuerdo para renovar el convenio con el Ayuntamiento y la adjudicataria del recinto

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

La nueva edición del Low Festival se marcha de Benidorm. La empresa promotora celebrará el certamen pero busca, mientras tanto, una nueva ubicación en la provincia de Alicante. Así lo han hecho saber este viernes desde la dirección del evento, lamentando la falta de acuerdo para renovar el convenio de colaboración vigente entre el Ayuntamiento y la nueva adjudicataria del recinto.

Por ello, el Low Festival se trasladará a una nueva ciudad, a anunciar durante la próxima semana. Eso sí, el próximo destino mantendrá «el mismo espíritu, calidad artística y compromiso con la música en directo».

La dirección del festival explica que ha mantenido conversaciones con el Consistorio para renovar el acuerdo de colaboración otros cuatro años más, en las cuales «se confirmó verbalmente la continuidad del proyecto y su protección ante cualquier nueva adjudicación del recinto».

Recinto del Low Festival en Benidorm. AB

Tras ello, ha sido este viernes cuando la promotora ha comunicado que «no ha sido posible llegar a un entendimiento tras la adjudicación de la instalación a una nueva gestión privada, cuyas condiciones económicas resultaban inviables para el festival».

La organización del Low Festival ha tomado la decisión de abandonar Benidorm y buscar «una gran ciudad de verano y playa, con la misma energía, pasión y profesionalidad de siempre» para continuar con una nueva edición del evento, ya consolidado tras los últimos 15 años.

La organización del Low Festival busca «una gran ciudad de verano y playa» para celebrar su edición 2026

El cierre de este capítulo en la capital turística de la Costa Blanca, donde el Low Festival ha crecido tras gestarse en el puerto de Alicante, deja un impacto económico en la ciudad de más de 150 millones de euros, una inversión de 40 millones de euros, más de 900 bandas y un impacto de medio de casi 100 millones de euros.

Durante estos 15 años, el festival ha contado con bandas que han marcado su historia y la de todos los lowers, como Pet Shop Boys, New Order, The Chemical Brothers, Primal Scream, Vetusta Morla, Izal, Lori Meyers o Viva Suecia, entre muchos otros, contribuyendo a construir un proyecto que ha ido creciendo junto a todos sus asistentes.

Próximo anuncio del cartel y sede

La nueva ciudad se dará a conocer en los próximos días junto al anuncio oficial del cartel, que mantendrá la línea artística que ha convertido al festival en una cita imprescindible convirtiendo el 31 de julio, 1 y 2 de agosto en los tres mejores días de todo el verano.

La organización del festival afronta la nueva era del Low con «optimismo y determinación», ya que el traslado a una nueva ciudad «no solo representa un cambio de ubicación, sino también una oportunidad para seguir creciendo y ofreciendo experiencias únicas al público».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El CEO de Producciones Baltimore y director del festival, José Manuel Piñero, ha trasladado el sentimiento del equipo. «Nos mueve la música, la honestidad y las ganas de seguir creando momentos únicos. Por eso miramos hacia adelante, con ilusión renovada y las puertas abiertas a todos los que han formado parte de esta historia».

«Queremos agradecer, de corazón, a Benidorm, a sus vecinos, trabajadores, taxistas, hoteles, restaurantes y comerciantes que nos han acompañado y apoyado durante todos estos años. Gracias por tanto cariño, por tanta música y por hacerlo posible. También gracias a todas las bandas, proveedores y colaboradores por apoyarnos en esta nueva etapa para seguir juntos compartiendo el espíritu Low».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet avisa de una tormenta en Alicante durante la tarde de este viernes
  2. 2 La Policía Nacional detiene por ir bebido al conductor que ha provocado un atasco en la avenida del puerto de Alicante
  3. 3 Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»
  4. 4 La Navidad ya brilla en Alicante: este municipio será el primero en encender sus luces
  5. 5 Cortes de tráfico y desvío de autobuses este domingo en Alicante por la Gran Carrera del Mediterráneo
  6. 6 Este pequeño municipio de Alicante construirá 30 nuevas viviendas de protección oficial
  7. 7 Alicante obliga a disponer de nueva documentación a los usuarios de patinetes eléctricos a partir de 2026
  8. 8 El Hércules quiere que Puch debute la semana que viene y Nico vuelve al grupo
  9. 9 La gripe empieza su escalada: los contagios se cuadruplican en una semana en Alicante
  10. 10 La Aemet activa la alerta amarilla en varios municipios de Alicante: consulta la lista completa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición

El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición