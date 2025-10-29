Polémica en Benidorm: El Reggaeton Beach Festival vende entradas sin contrato oficial El Ayuntamiento alerta de que, a fecha de hoy, «no hay ningún contrato en vigor» para una nueva edición

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:27 Comenta Compartir

La concejalía de Eventos del Ayuntamiento de Benidorm ha emitido este miércoles un comunicado a través de sus redes sociales para desvincularse de la venta de entradas que los responsables del Reggaeton Beach Festival han iniciado ya para su hipotética edición de 2026.

En ese comunicado, la concejalía dirigida por Jesús Carrobles ha explicado que a día de hoy «no hay en vigor ningún contrato para realizar este evento en un recinto municipal» y que, por lo tanto, la edición del certamen musical que la organización ya anuncia en su web oficial no tiene garantizada su celebración.

Los responsables del Reggaeton Beach Festival no especifican en su web oficial fecha o lugar de celebración del evento, pero sí tienen a la venta las entradas a precios que oscilan entre los 55 euros del abono general y los 215 del abono VIP (165 euros en el caso de un abono VIP sin la inclusión de bebidas alcohólicas).

Por lo demás, la organización no ha incluido todavía lista alguna de artistas ni referencia al recinto en el que se celebraría ese Reggaeton Beach Festival aunque un 'disclaimer' explica que esa información «de desbloqueará próximamente».

El Ayuntamiento se desvincula de las reclamaciones

En la actualidad, el Ayuntamiento de Benidorm acaba de aprobar un nuevo contrato para la explotación de los festivales musicales en los recintos deportivos de la ciudad y es con la nueva adjudicataria del mismo con quien deben ahora negociar los promotores (también los de otros eventos como, por ejemplo, el Low Festival).

Es por ello que el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Eventos, se ha puesto ahora de perfil sobre esa venta de entradas iniciada por el Reggaeton Beach Festival aunque, eso sí, alerta a los interesados de que el consistorio «se desvincula de la venta de entradas que está llevando a cabo la promotora de dicho festival, así como de las posibles reclamaciones que pudieran derivarse de la misma».

La última edición del evento, la sexta en la capital turística, celebrada el pasado mes de julio tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y congregó a un total de 18.000 personas cada uno de los dos días de conciertos.

Temas

Benidorm