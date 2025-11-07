El Ayuntamiento fue avisado «minutos antes» de la marcha del Low Festival de Benidorm Señalan que el objetivo municipal ha sido «intentar alcanzar un acuerdo para garantizar la continuidad» del certamen

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:42 Comenta Compartir

Tras el anuncio de la empresa organizadora del Low Festival, el Ayuntamiento de Benidorm ha emitido un comunicado oficial en el que se asegura que «desde la promotora han comunicado su decisión unilateral apenas unos minutos antes de hacerla oficial», una «decisión que lamentamos profundamente».

En ese mismo comunicado, el gobierno de la capital turística de la Costa Blanca asegura que «una vez finalizado el contrato anterior» tras la edición celebrada el pasado mes de julio y sin que este tuviera «posibilidad de prórroga, en el ánimo de este Ayuntamiento siempre ha estado el intentar alcanzar un acuerdo para garantizar la continuidad del festival en Benidorm».

Sin embargo, «las condiciones que reclama la promotora para permanecer en la ciudad no son compatibles con las nuevas pretensiones del Ayuntamiento en la gestión de los eventos», continúa ese escrito.

En relación a esas pretensiones de la promotora, el consistorio benidormense destaca como «una de las principales, en materia de horarios, que pasa por la finalización de la emisión musical a las 02.30 horas en fin de semana».

El PSOE considera la marcha del Low «una muy mala noticia»

Preguntada por la marcha del Low Festival de la ciudad, la portavoz del PSPV-PSOE de Benidorm, Cristina Escoda, explicaba a TodoAlicante que su grupo se va a reunir en los próximos días para analizar la nueva situación, aunque sí ha valorado que «es una muy mala noticia para Benidorm que el Ayuntamiento haya dejado perder un festival de esta magnitud».

Un evento que, ha recordado Escoda, atrae a Benidorm «turismo joven» y que «siempre ha estado avalado por comerciantes, hosteleros, taxistas» y otros actores económicos del municipio.

La portavoz del principal partido de la oposición ha zanjado asegurando que «no entendemos esta poca ilusión por el Low, un festival impulsado por el Partido Socialista, pero que cuando ellos llegaron al gobierno local siempre lo han defendido o, al menos, así parecía».

Temas

Benidorm