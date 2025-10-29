Alicante viaja a los años 80 con los conciertos de La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda de Danza Invisible El AMA Festival reunirá en El Muelle Live los grandes himnos del pop-rock español el sábado 8 de noviembre, junto al mar Mediterráneo

Alicante se prepara para un viaje musical al pasado con el Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años, una cita cargada de nostalgia que reunirá en directo a La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda, voz de Danza Invisible. El evento se celebrará el sábado 8 de noviembre en El Muelle Live, el nuevo espacio del Puerto de Alicante, con el mar Mediterráneo y el Castillo de Santa Bárbara como telón de fondo.

El cartel promete una noche inolvidable con tres de las bandas más emblemáticas del pop-rock español. La Guardia volverá a hacer sonar himnos como 'Cuando brille el sol' o 'Mil calles llevan hacia ti'; La Frontera traerá su inconfundible sonido con temas como 'El límite' y 'Judas el miserable'; y Javier Ojeda revivirá la energía de 'Sabor de amor' y 'Sin aliento', entre otros clásicos.

Junto a ellos, los DJ's Valentín Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales harán vibrar al público con los grandes éxitos de los años 80 y 90, en una sesión que combinará música, audiovisuales y diversión.

El AMA Festival propone una experiencia musical y audiovisual única, donde cada canción se convierte en un viaje a los recuerdos de juventud. Temas como 'Cuando brille el sol', 'El límite' o 'Sabor de amor' volverán a sonar en directo bajo las estrellas, en un entorno privilegiado con el Castillo de Santa Bárbara y el Mediterráneo como telón de fondo.

Programación de otoño en El Muelle Live

El AMA Festival forma parte de la completa programación de El Muelle Live, que se consolida como punto de encuentro cultural en el Puerto de Alicante con propuestas musicales, solidarias y familiares.

El viernes 24 de octubre, la cantante alicantina Ana Pereira presenta su primer disco 'Baila la lluvia', un homenaje al bolero desde una mirada contemporánea. Estará acompañada por Isaac Martín (bajo), Daniel Orts (piano) y Tico Porcar (batería), en un concierto íntimo que fusiona la esencia del bolero con la libertad del jazz.

El sábado 25 de octubre los DJ's de AMA Festival calientan motores en una fiesta frente al mar desde las 16:30 h, con los mejores temas de los 80 y 90. Un tardeo cargado de energía, nostalgia y diversión frente al Mediterráneo.

El domingo 16 de noviembre el Muelle Live acoge el Zumbathon Alicante 2025, un evento solidario a favor de Aspanion – Niños con Cáncer. Instructores de Zumba® nacionales e internacionales como Jéssica Expósito o Benjamin & Rodrigo llenarán el puerto de ritmo, color y solidaridad.

El sábado 6 de diciembre, los legendarios escoceses aterrizan en Alicante con su potente mezcla de folk-rock, pop y soul. Con más de cuatro décadas de trayectoria, The Waterboys ofrecerán un concierto único con temas como 'The Whole of the Moon'.

El domingo 21 de diciembre el espectáculo 'Las Guerreras K-Pop' unirá música, danza y efectos visuales en una puesta en escena épica. Videomapping, proyecciones y cinco cambios de vestuario darán vida a una historia de fantasía protagonizada por Las Huntrix y los Saja Boys.

El viernes 24 de abril la artista sevillana Marta Santos llega con su gira nacional tras conquistar las redes con más de 350.000 seguidores y millones de reproducciones. Presentará su repertorio en un concierto íntimo y emotivo.

El domingo 26 de abril, el creador Nacho Cano transforma su exitoso musical 'Malinche' en una experiencia sinfónica con orquesta en directo. Una producción espectacular que fusiona rock, historia y emoción en una puesta en escena de gran formato.

