Cuatro bandas de Alicante listas para hacer historia en el mayor certamen musical de la Comunitat Buscan ser la mejor de la región tras ganar los certámenes provinciales

Cuatro bandas de música de Alicante se preparan para hacer historia. Las agrupaciones participarán este fin de semana, del 18 al 19 de octubre, en el 45º certamen autonómico, donde buscarán ser la mejor de toda la región.

Así, tras haber ganado los certámenes provinciales, L'Harmonia Societat Musical d'Alacant, la Sociedad Cultural Deportiva Carolinas de Alicante, La Lira de Monforte del Cid y La Constancia de Catral acudirán al Palau de les Arts de Valencia para dar el do de pecho.

Esta cita, el 45º Certamen de Bandas de Música de la Comunitat -organizado por el Institut Valencià de Cultura y la Federación de Sociedades Musicales-, es la final autonómica en la que confluyen las bandas ganadoras de los certámenes provinciales organizados por las Diputaciones.

La final se organiza en cuatro secciones, repartidas en dos turnos entre sábado y domingo según sus componentes, donde participan tres bandas -una de Alicante, una de Valencia y otra de Castellón- en cada una de ellas.

Así, la Sociedad Musical de Carolinas será la encargada de inaugurar el certamen este sábado a las 11 horas con la cuarta sección; seguida de la Lira de Monforte del Cid a las 17 horas con la tercera sección.

Será este domingo cuando la final del certamen arrancará con la interpretación de una composición de Azael Tormo a cargo de L'Harmonia Societat Musical d'Alacant, dirigida por José Tomás Moñinos, a las 10.30 horas en la segunda sección; mientras que La Constancia de Catral cerrará el certamen a las 17.30 horas.

Componentes y piezas obligatorias

La primera sección del certamen contará con bandas que integren entre 71 y 90 plazas de músicos, e interpretarán la pieza obligatoria 'Arrels' (suite del ballet) de Ximo Tarín Micó; mientras que la segunda cuenta con entre 51 y 70 músicos, con 'Oído interno' de Isabel Latorre como pieza obligatoria.

La tercera sección cuenta con entre 41 y 50 plazas de músicos y tiene como pieza obligatoria 'La aldea mágica' de Jordi Peiró; y la cuarta oscila entre 31 y 40 plazas con 'Mira'm' de Josep Ros. Todas ellas contarán con una segunda pieza de libre elección.

