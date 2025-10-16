El cantante alicantino Lucas Mira gana un Premio Latino con 'Calle Amanecer' Tras doce años alejado de la música, el cantante de Jijona regresa a la escena por la puerta grande

Adrián Mazón Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 17:26

El artista alicantino Lucas Mira, natural del municipio de Jijona, vuelve a la escena musical por la puerta grande. Tras doce años alejado del sector, el cantante ha logrado uno de los reconocimientos más significativos de su carrera, un Premio Latino en la categoría Talento.

Se trata de un logro, concedido por el Festival de Música Iberoamericana a su nuevo tema 'Calle Amanecer', que recibirá oficialmente el próximo 10 de noviembre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Este tema es el segundo sencillo de Lucas Mira, un trabajo en el que condensa sentimientos, vivencias y una madurez artística labrada en silencio. Han sido estos factores lo que han conquistado al jurado, pues el LP se ha convertido en símbolo de su resurgir.

En este sentido, 'Calle Amanecer' es más que una melodía; es una invitación a soñar, a sentir y a volver a empezar. Su letra, íntima y luminosa, conecta con todos aquellos que alguna vez pensaron que habían dejado sus sueños atrás.

El reconocimiento del Premio Latino certifica la autenticidad de este cantante de Jijona basada en la resiliencia, pues tras estos doce años de parón lleva ahora su voz hasta los escenarios nacionales, convirtiéndose en ejemplo de que los sueños pueden pausarse, pero nunca caducan.

Será este 31 de octubre cuando su tercera canción verá la luz en el marco de su proyecto más personal, 'El Vuelo'. Así, 'Dame alguna señal', según avanza el artista, es «una pieza valiente, nacida sin filtros, con una energía propia, una letra que abraza y una estructura que la hace completamente única».