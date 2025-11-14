El Museo de Aguas de Alicante programa una semana cultural con literatura, cine y música en los Pozos de Garrigós Tres propuestas gratuitas reunirán a autores, expertos y voces corales en un entorno patrimonial único del casco histórico

Los históricos Pozos de Garrigós serán el escenario de los eventos culturales programados por el Museo de Aguas de Alicante.

Ismael Martinez Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:43

El Museo de Aguas de Alicante ha anunciado una nueva programación cultural para la semana próxima, en la que tres actividades gratuitas convertirán los Pozos de Garrigós en escenario de literatura, reflexión cinematográfica y música en directo. Las propuestas forman parte de la agenda cultural del último trimestre del año y refuerzan el carácter del museo como espacio de encuentro artístico.

Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales, ha destacado que la institución «entra en la recta final del año ampliando su programación con iniciativas que demuestran el creciente interés de creadores y entidades por presentar sus proyectos en este espacio». Sanz ha señalado además que esta línea de trabajo, basada en la colaboración y el apoyo al talento local, se mantendrá en 2026 debido a la excelente respuesta del público.

El responsable también ha puesto en valor el reciente reconocimiento otorgado por la Diputación de Alicante en los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández, afirmando que supone «un estímulo para seguir convirtiendo el museo en un lugar de referencia para la cultura en la ciudad y la provincia».

La programación arrancará el martes 18 de noviembre a las 19:00 horas con la presentación del libro Puerto Sin Mar, de Esther Abellán, en un acto que incluirá una intervención musical performativa a cargo de Nello Chiuminatto con su obra Patria Desaparecida. Una propuesta que ofrecerá un diálogo entre palabra, acción y música en un entorno singular.

El miércoles 19 de noviembre a las 17:30 horas, el protagonismo será para el cine con la charla El Agua en el Cine, impartida por Israel Gil, coordinador del Aula de Cine de la Universidad de Alicante. La sesión explorará la presencia del agua como elemento narrativo y simbólico en la gran pantalla, así como su relación con el medioambiente.

El programa concluirá el viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas con el concierto del reconocido coro Modern Choir, que llenará los Pozos de Garrigós de armonías contemporáneas en un espectáculo diseñado para todos los públicos.

El Museo de Aguas de Alicante invita a vecinos y visitantes a participar en estas actividades, todas ellas de acceso libre hasta completar aforo, y a disfrutar de un espacio cultural que conserva parte esencial de la memoria hidráulica de la ciudad.