De Jávea a Madrid: el viaje de 'El Monstre Petorro', un cuento con raíces alicantinas La historia, que comenzó como un relato más antes de dormir, ya cuenta también con una canción y un espectáculo

Tere Compañy Martínez Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:54

Todo empezó una noche cualquiera, cuando Paco Cholbi, un profesor de Xàbia, tuvo que inventar un cuento para sus hijos antes de dormir. De aquella historia improvisada —entre risas y ocurrencias— nacería 'El Monstre Petorro', un personaje que hoy tiene libro, canción, videoclip y hasta espectáculo propio. «Mis hijos me dijeron que inventara algo y de ahí salió el cuento. Al principio era algo muy sencillo, casi embrionario, pero les hizo tanta gracia que cada noche lo fui haciendo más elaborado», recuerda el autor.

Maestro de Primaria y profesor de Música, Cholbi aprovechó sus clases para contar el relato a su alumnado. «Los niños se lo sabían de memoria y algunos padres me dijeron que tenía que escribirlo. Fue entonces cuando contacté con Carles Arbat, ilustrador de 'El gran libro de las emociones', y el resultado fue precioso», explica.

1. Espectáculo en Xàbia. 2. Videoclip de 'El Monstre Petorro'. 3. Firma de libros en Madrid. Paco Cholbi

La obra se presentó a los Premios Alzira 2023, donde obtuvo el primer galardón, lo que abrió las puertas a su publicación de la mano de Bromera, Algar y Animallibres. «A partir de ahí, pensé que también debía tener su propia canción, así que la compuse y Dani Miquel colaboró en el videoclip. Entre los dos montamos un espectáculo que ya ha recorrido pueblos de Valencia, Alicante e incluso Madrid», cuenta Cholbi.

El éxito de 'El Monstre Petorro' ha sorprendido incluso a su creador. «Al principio el público objetivo eran los niños, pero ahora viene gente de todas las edades. Decimos que está pensado para jóvenes de menos de 180 años», bromea.

La historia, originalmente en valenciano, ha sido traducida al castellano y al estonio, está en su tercera edición y se ha presentado en ferias de libro tan relevantes como Bolonia o México. «Funciona muy bien tanto a nivel editorial como escénico», celebra el autor, que destaca el mensaje de fondo del cuento: «Es una historia de superación personal, de resiliencia, de transformar los fracasos en éxitos. Habla de que el fracaso forma parte del éxito, y eso es algo que también los niños deben aprender».

Humor, ternura y raíces alicantinas

El espectáculo combina humor desenfadado, ternura y ese punto «burret y animalot» tan característico de la identidad valenciana. «'El Monstre Petorro' es un homenaje a la familia, a los profesores, a los amigos y al amor propio. Es una historia sobre quererse a uno mismo, algo que deberíamos explicar más a los niños», reflexiona Cholbi.

Además, el libro se puede encontrar en castellano —publicado por Algar— sin renunciar a su raíz alicantina. «En Madrid, por ejemplo, lo adaptamos, pero mantenemos expresiones y canciones como la de 'Arròs en ceba' o la 'Manta al coll', porque también gusta que llegue lo de aquí de alguna manera», asegura.

El fenómeno no se detiene: la cadena Ale-Hop ha mostrado interés por distribuir el libro, que sigue agotando ediciones y conquistando nuevos públicos. «Estamos muy contentos. El público conecta, se ríe y se emociona. Eso es lo más bonito. Que una historia que nació en una habitación, contando un cuento improvisado, se haya hecho tan grande», concluye.