Una jornada para analizar los retos económicos que tiene ante sí la Comunitat Valenciana El foro Business Talks, organizado por TodoAlicante y LAS PROVINCIAS, se celebra esta tarde en Valencia

Suplementos Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:22 Compartir

El posicionamiento de la Comunitat Valenciana en materia de innovación, los sectores productivos más relevantes, o los proyectos que pueden ayudar más a cooperativas, empresas familiares, pymes y autónomos. Estos son los temas que se podrán sobre la mesa de debate en el foro Business Talks, una jornada sobre los retos económicos de futuro que tiene ante sí la Comunitat, que se celebra esta tarde desde las 18 horas. Organizada por los diarios TodoAlicante y Las Provincias, con la colaboración de Caixa Popular, Consum, Florida Grupo Educatiu, Suma y la Autoridad Portuaria de Valencia, Business Talks busca «servir de inspiración el ecosistema empresarial valenciano», mediante intervenciones de representantes institucionales, debates con líderes empresariales de primer nivel y mesas redondas con expertos.

El espacio de eventos La Rotativa de Valencia acoge un amplio programa de ponencias y debates que estará copresentado y comoderado por Concha Pastor, directora de TodoAlicante, y María José Carchano, redactora de Las Provincias, y concluirá con la intervención de Rafael Tamames, emprendedor, tecnólogo y especialista en inteligencia artificial (IA). La inauguración del foro correrá a cargo de Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo. La jornada continuará con un panel sobre innovación en el que unirán sus voces Javier Juanes, cofundador y director ejecutivo de la consultora tecnológica Casfid, y José Antonio Belso, director de Suma Gestión Tributaria, el organismo tributario de la Diputación de Alicante.

El siguiente bloque estará centrado en las inquietudes y retos de futuro de la empresa familiar. Contará con la participación de Emi Boix, CEO de Emac Grupo y presidenta del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (Ivefa); Paula Cabrera, CEO de Pepe Cabrera Homes; Mónica Palomares, administradora y responsable del área de Administración y Finanzas de BPM Lighting; y Silvia Palomares, administradora y responsable del área de Desarrollo y Calidad de BPM Lighting.

El cooperativismo, uno de los puntales de la economía de la Comunitat Valenciana, ocupará el último de los paneles de la jornada. En él debatirán Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum; Mercedes Herrero, directora general de Florida Grup Educatiu; y Paco Alós, director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales de Caixa Popular. Tras la ponencia de Rafael Tamames se celebrará un pequeño espacio de 'networking'.

Voces autorizadas

Rafael Tamames ofrecerá la intervención más esperada dentro del programa de Business Talks. El conferenciantes y divulgador cuenta más de 25 años de experiencia como emprendedor en serie, empresario y tecnólogo, siempre ligado al sector de las tecnologías disruptivas, y ahora con la inteligencia artificial, lo que le permite tener un conocimiento profundo en las áreas de 'management', ética empresarial, gestión de personas, internacionalización y crecimientos exponenciales. En su perfil como conferenciante, formador y divulgador, se ha especializado en temáticas relacionadas con la IA, la digitalización y la transformación digital, el futuro del trabajo y la educación, el emprendimiento, intraemprendimiento, revolución industrial, propósito y cultura corporativa.

José Antonio Belso, director de Suma, es el máximo responsable de la entidad que gestiona el cobro de tributos de la Diputación de Alicante desde el año 2021. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), es ponente habitual sobre cuestiones relacionadas con los impuestos y el uso de la inteligencia artificial en las haciendas locales. Bajo su dirección, el organismo provincial ha obtenido diversos premios nacionales en materia de uso de la tecnología en la gestión tributaria local.

El panel se completa con la presencia de Javier Juanes, director ejecutivo de Casfid, compañía que es líder en soluciones tecnológicas para eventos y sistemas de pago 'cashless', desde donde impulsa la innovación y la transformación digital del sector. Casfid forma parte del grupo empresarial que integra Enterticket, la principal plataforma de venta de entradas para eventos musicales en España, consolidando su papel como referente en la digitalización del entretenimiento y la experiencia del público.

Empresa familiar

CEO de Emac, Emi Boix es desde junio de 2024 la presidenta de Ivefa, la principal asociación que trabaja por la empresa familiar en la Comunitat Valenciana. Boix es la segunda generación al frente de una compañía líder en la creación de soluciones técnicas y decorativas para el sector de la construcción. Bajo su liderazgo, Emac ha desarrollado un proyecto constructivo con presencia en 110 países, con filiales en Italia y Estados Unidos, y entre sus logros se encuentran iniciativas como Trends Place, un innovador espacio que se plasmó en las instalaciones de la empresa en Quart de Poblet donde se exponen las nuevas tendencias del sector de la construcción. Al mismo tiempo, la compañía se convirtió en referente en I+D con su ERP, una aplicación móvil de realidad aumentada.

Paula Cabrera es arquitecta y la segunda generación al frente de Pepe Cabrera Homes, estudio de arquitectura e interiorismo valenciano con más de tres décadas de trabajo a sus espaldas y un estilo propio reconocible. Compartirá mesa redonda sobre el futuro de la empresa familiar con las responsables de la firma de iluminación BPM Lighting, Mónica Palomares, responsable del área de Administración y Finanzas, y Silvia Palomares, directora del área de Desarrollo y Calidad.

Cooperativismo

La directora general de Florida Grup Educatiu, Mercedes Herrero, es doctora en Economía Social y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València (UV). Desde 2019, ocupa la dirección de Florida Universitària, siendo la segunda mujer en liderar esta institución educativa. Con una destacada trayectoria como profesora e investigadora desde 1992, se distingue por su ferviente apoyo al trabajo en equipo, el cooperativismo y a la colaboración entre instituciones. Cooperativista practicante es también Paco Alós, director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, entidad en la que ha desarrollado toda su carrera profesional con distintas funciones en oficinas y los departamentos de Marketing y Negocio.

También del mundo del cooperativismo valenciano llega Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum. Quiles está vinculado a Consum Sociedad Cooperativa desde 1988 y ha ocupado distintos cargos de responsabilidad. Bajo su responsabilidad están las divisiones de comunicación corporativa, sostenibilidad, relaciones institucionales y asesoría jurídica. Además, ha desarrollado una destacada labor divulgativa y docente, con publicaciones, conferencias y participación activa en entidades académicas y empresariales.