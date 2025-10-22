Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Presentación de la VII edición del Festival Internacional de Fotografía Española e Iberoamericana Ojos Rojos. TA

Xàbia mira con 'Ojos rojos', el Festival Internacional de Fotografía

La séptima edición reunirá una destacada selección de exposiciones, proyecciones y actividades del 24 de octubre al 30 de noviembre

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:20

La VII edición del Festival Internacional de Fotografía Española e Iberoamericana Ojos Rojos, que se celebrará del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2025 en Xàbia y Dénia, contará con Brasil como país invitado y reunirá una destacada selección de exposiciones, proyecciones y actividades en torno a la fotografía.

Entre las exposiciones que se inaugurarán en Xàbia, se celebrarán en el nuevo espacio expositivo PFZ Gallery, que este año se incorpora al festival. Dentro del Rally Fotográfico organizado por la Agrupación Fotográfica de Xàbia (AFX), se proyectará en el Cine Jayan de Jávea el documental 'Yo la que fui', dirigido por Constanza Niscovolos y con guion de Constanza Niscovolos y Elizabeth Wendling, sobre la vida y obra de la reconocida fotógrafa argentina Adriana Lestido. Esta proyección, realizada en colaboración entre AFX y el Festival Ojos Rojos, supone el estreno en primicia en Europa de este documental.

Por su parte, la fotógrafa Susana Galbis presentó su exposición 'Cuando duermen las tortugas', que podrá visitarse en Ca Lambert a partir del 24 de octubre, subrayando la importancia de espacios como Ojos Rojos para dar visibilidad a proyectos personales y comprometidos.

La concejal de Cultura, Mavi Pérez, destacó la relevancia del festival y su impacto cultural en el municipio: «Ojos Rojos no solo sitúa a Xàbia en el mapa de la fotografía internacional, sino que también crea comunidad, impulsa la reflexión y acerca la fotografía a todos los públicos».

El Festival Ojos Rojos abrirá oficialmente sus puertas en Jávea los días 24 y 25 de octubre, y continuará con nuevas inauguraciones en Dénia los días 7 y 8 de noviembre.

