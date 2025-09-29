'Contar y cantar' el ciclo que trae a Alicante a Alice Wonder y Nach Los conciertos que comienzan este 2 de octubre se celebrarán en la Casa Bardin

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert apuesta por la música en directo con el nuevo ciclo 'Contar y cantar', en el que reconocidos artistas subirán al escenario a presentar sus trabajos. Cantantes con diferentes estilos interpretarán su discografía después de compartir con el público su trayectoria, el proceso creativo, su forma de componer o su preparación para los conciertos.

Esta propuesta la abrirá la artista Alice Wonder con un encuentro en la Casa Bardin este jueves 2 de octubre a las 19 horas. La artista madrileña se ha convertido en una de las voces más singulares del panorama por la mezcla de soul, jazz, blues y pop con un estilo muy personal. Ha sacado dos discos y acaba de presentar 'Tormenta'. En 2022 fue la elegida para participar en el homenaje a las víctimas del covid en el Palacio Real de Madrid, donde interpretó 'Lucha de gigantes', de Antonio Vega, y en 2023 participó en el Benidorm Fest.

Tomará el relevo el artista Nach el 14 de noviembre. El rapero es referente y pionero del rap nacional. Estas últimas semanas ha presentado el tema de su nuevo trabajo 'Mi ciudad', en la que colabora con el rapero argentino Trueno.

El ciclo «Contar y cantar», cuya entrada es libre limitada al aforo, continuará el próximo año. «Estamos trabajando en cerrar nuevos encuentros en 2026 con diferentes artistas punteros de nuestro país para que nos ofrezcan esa otra mirada a su forma de trabajar. Esperamos que al menos ofrezcamos otras cinco propuestas de estas características el próximo año», ha explicado la directora del Instituto, Cristina Martínez.

Como ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, «seguimos en la línea de proponer iniciativas que distingan nuestra programación y con 'Contar y cantar' queremos que el público conozca lo que hay al otro lado, ofrecer esa otra cara de los músicos, como una forma de humanizar el éxito y destacar el esfuerzo y el trabajo de cada de uno de ellos«.

