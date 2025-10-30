Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sánchez compara la acusación de trans contra su mujer con las de las esposas de Macron y Obama
Logo Patrocinio
Catalina Iliescu, miembro de honor de la Unión de Escritores de Rumanía. UA

Catalina Iliescu, miembro de honor de la Unión de Escritores de Rumanía

El reconocimiento premia su labor traductora y su compromiso con la proyección exterior de la cultura nacional

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:45

Comenta

La catedrática de la Universidad de Alicante, tamibén vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, ha sido nombrada miembro de honor de la Unión de Escritores de Rumanía, su país natal.

La Unión de Escritores de Rumanía ha reconocido a la catedrática por su labor en la traducción y difusión internacional de la literatura del país, así como por su apoyo a sus valores culturales.

Catalina Iliescu, miembro de honor de la Unión de Escritores de Rumanía. UA

El galardón ha sido entregado por Angelo Mitchievici, vicepresidente de la entidad y catedrático de Literatura en la Universitatea Ovidius de Constanța, en un acto celebrado en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

Mitchievici, una de las figuras más influyentes de la crítica y la teoría literaria rumanas, ha subrayado la contribución de Catalina Iliescu al acercar voces clave de su país al público hispanohablante.

Diploma concedido a Catalina Iliescu. UA

Tras recibir la distinción, Iliescu ha destacado la importancia del reconocimiento. «Me siento muy honrada por esta distinción y conmovida por la magnitud del vínculo cultural y humano».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

«Pertenecer a la misma institución que Ana Blandiana o Mircea Cărtărescu y que tantas personalidades que estudié en los manuales de literatura de mi adolescencia, y otras tantas que traduje o que me habría gustado traducir, es algo vertiginoso y sobrecogedor».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles
  2. 2 Las Hogueras lanzarán una mascletà en el centro de Alicante este domingo
  3. 3 Arranca la nueva ruta de Vueling entre Alicante y Santander
  4. 4 El Centro 14 de Alicante deja de ser solo para Juventud y acogerá las concejalías desalojadas del Palas
  5. 5 Una redada en un local de ocio de un municipio de Alicante acaba con siete detenidos y actas por drogas y armas
  6. 6 Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»
  7. 7 Detenido un menor en Alicante por ciberacosar a Ione Belarra con amenazas de muerte
  8. 8 Cuando el cielo se abrió en Valencia: la solidaridad alicantina tras la dana
  9. 9 El Rey, en el funeral: «La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros»
  10. 10 Mazón admite en el aniversario de la dana que «hubo cosas que debieron funcionar mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Catalina Iliescu, miembro de honor de la Unión de Escritores de Rumanía

Catalina Iliescu, miembro de honor de la Unión de Escritores de Rumanía