Catalina Iliescu, miembro de honor de la Unión de Escritores de Rumanía
El reconocimiento premia su labor traductora y su compromiso con la proyección exterior de la cultura nacional
Alicante
Jueves, 30 de octubre 2025, 10:45
La catedrática de la Universidad de Alicante, tamibén vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, ha sido nombrada miembro de honor de la Unión de Escritores de Rumanía, su país natal.
La Unión de Escritores de Rumanía ha reconocido a la catedrática por su labor en la traducción y difusión internacional de la literatura del país, así como por su apoyo a sus valores culturales.
El galardón ha sido entregado por Angelo Mitchievici, vicepresidente de la entidad y catedrático de Literatura en la Universitatea Ovidius de Constanța, en un acto celebrado en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
Mitchievici, una de las figuras más influyentes de la crítica y la teoría literaria rumanas, ha subrayado la contribución de Catalina Iliescu al acercar voces clave de su país al público hispanohablante.
Tras recibir la distinción, Iliescu ha destacado la importancia del reconocimiento. «Me siento muy honrada por esta distinción y conmovida por la magnitud del vínculo cultural y humano».
«Pertenecer a la misma institución que Ana Blandiana o Mircea Cărtărescu y que tantas personalidades que estudié en los manuales de literatura de mi adolescencia, y otras tantas que traduje o que me habría gustado traducir, es algo vertiginoso y sobrecogedor».