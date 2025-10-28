Los 'food trucks' toman este parque de Alicante por Halloween con conciertos gratis y un mercado de diseño Una docena de gastronetas saldrán a la calle para ofrecer propuestas culinarias durante el fin de semana

Adrián Mazón Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 11:11

La noche más terrorífica del año llega a Alicante con mucho sabor. Para ello, una docena de 'food trucks' saldrán a un parque de la provincia para celebrar, durante el fin de semana, una gran fiesta de Halloween con conciertos gratis y un mercado de diseño.

Se trata de una cita de 'Street Food Market', que se desplazará este viernes 31 de octubre al parque municipal de El Campello para ofrecer sabores de todo el mundo y música de todo tipo, entre otras actividades.

Así, el parque municipal de esta localidad de Alicante se transformará hasta este domingo 2 de noviembre en un escenario gastronómico y creativo, al contar con los 'food trucks', un mercado de diseño y espectáculos de animación para todos los públicos.

De este modo, los vecinos y visitantes de El Campello podrán disfrutar de una auténtica feria de sabores sobre ruedas, explican desde la organización, al ofrecer platos como hamburguesas gourmet, cocina mexicana, asiática, platos mediterráneos y dulces artesanales.

En esta nueva cita en la provincia de Alicante el 'Street Food Market' contará, además, con decoración temática de Halloween durante todo el fin de semana para sumergir a los visitantes en un ambiente terrorífico.

Actividades y conciertos

El 'Street Food Market' de este fin de semana en El Campello contará con actividades para toda la familia que incluye talleres infantiles, cuentacuentos, espectáculos de magia y actuaciones musicales gratis en directo.

La inauguración será este viernes 31 de octubre, noche de Halloween, con una fiesta repleta de talleres infantiles y la actuación del grupo Días de Radio.

La programación para este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, contará con contacuentos, música en directo con The Liverpool Band y la actuación de Alejo Stivel.

El fin de fiesta llegará este domingo 2 de noviembre con un espectáculo infantil del payaso Edy y el concierto de cierre ofrecido por Antílopez.

Todas las actividades son gratis y abiertas a todo tipo de público, con el fin de disfrutar en familia, con amigos y «pasar un buen rato al aire libre, en un entorno vibrante y creativo», detallan desde la organización.