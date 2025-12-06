El Consell destinará 6 millones para reducir la población de jabalíes pero descarta casos de peste porcina en la Comunitat El plan contempla ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado

Pau Sellés Alicante Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:28 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

La Generalitat Valenciana está reforzando el control sobre las granjas de la Comunitat frente a la amenaza de la peste porcina, a pesar de que por el momento no se haya registrado ningún caso en toda la autonomía. Estas medidas de vigilancia y prevención llegarán mediante un decreto en el que está trabajando el Consell, y que contempla un presupuesto de 6 millones de euros para reducir la población de jabalíes.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha confirmado el Decreto Ley, que se elevará al Pleno del Consell, con el fin de articular ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.

«Esta actuación constituye una acción prioritaria para reforzar la capacidad de respuesta del territorio frente a un posible brote que tendría un impacto sanitario y económico muy significativo en las explotaciones porcinas», ha subrayado Martínez Mus.

El vicepresidente ha explicado que el plan de choque se complementa con un encargo de emergencia a la empresa pública VAERSA, «que habilitará un servicio específico de recogida de animales cazados y pondrá en marcha un dispositivo de trampeo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte una solución satisfactoria». Este refuerzo permitirá actuar en zonas de seguridad y terrenos no acordes garantizando una actuación integral y eficiente.

Para definir la estrategia operativa, la Dirección General de Medio Natural, dependiente de la Vicepresidencia, ha analizado diversos escenarios de caza deportiva y control de jabalí, seleccionando aquel que abarca un mayor número de municipios y explotaciones porcinas, centrándose así en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Zonas de riesgo

El plan establece como corredores viarios de riesgo, entre otros, la A-7, AP-7, N-232, A-3, A-23 y CV-10, donde la presencia de fauna silvestre implica una especial atención preventiva. Además, la iniciativa permitirá avanzar en la actualización y armonización de los protocolos de vigilancia pasiva, con el fin de disponer de información más sólida y aplicar criterios homogéneos en toda la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el conseller Miguel Barrachina ha subrayado que la Conselleria de Agricultura «ha reforzado de manera notable toda la logística necesaria para responder con rapidez y eficacia ante cualquier posible foco sanitario, dotándose de medios materiales específicos para actuar desde el primer momento,» ha subrayado el conseller.

Desde el Consell recuerdan que la peste porcina no es una patología transmisible a los humanos, por lo que no existe riesgo de contagio ni por el contacto directo con animales ni por el consumo de sus productos

Asimismo, Barrachina ha comunicado que «las granjas podrán acometer las actuaciones necesarias para reforzar su seguridad dentro de la orden de ayudas destinadas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas, con inversiones orientadas a reforzar la bioseguridad y evitar la entrada de enfermedades en las granjas.

«Hemos incrementado estas ayudas, de 4,2 millones de euros a 9, para que todos los ganaderos puedan proteger su explotación», ha señalado Barrachina, quien ha recordado que el plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de enero. Estas subvenciones permitirán financiar actuaciones como vallados fijados al suelo, pediluvios, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras sanitarias.

