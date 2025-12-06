Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La iglesia, en uno de los belenes municipales de Alicante. LC
La Cotorra

El mayor spoiler de la historia aparece en este belén de Alicante

Las licencias artísticas de los Nacimientos permiten añadir diversas curiosidades

La cotorra

La cotorra

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:15

El belenismo será declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en el primer trimestre de 2026. Un reconocimiento a este arte nacido en el Nápoles del siglo XI, en el que se representa el Nacimiento de Jesús de Nazareth. «El belén es auténtico símbolo de lo que es y significa la Navidad», en palabras del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la inauguración de las escenas en la Plaza de la Montañeta.

El también conocido como Belén Social de Alicante consta este 2025 con cuatro escenas: 'Nacimiento anunciado por pastores'; 'Los Magos preguntando a Herodes'; 'Caravana a través del mercado' y 'José y María piden posada', en la que narran la llegada de la Sagrada Familia a Nazareth en busca de un alojamiento para descansar en su huida.

Una de las más trabajadas, con 36 figuras, para la que se han tenido que hacer 2.900 tejas. Una de las curiosidades de esta es la presencia de una iglesia católica con todos sus elementos: campanario, monaguillo y hasta un sacerdote con sotana y bombín en el mismo Nazareth cuando el Niño no está aún nacido. Como curiosidad, una figura de San Francisco de Asís en el altar como patrón de los belenistas.

Además, es en esta misma escena donde aparece el mayor spoiler de la historia, al incluir una cruz sobre el altar -símbolo de la Crucifixión de Cristo- y, también, el Relicario de la Santa Faz -emblema de la Pasión del Señor-. Unos crucifijos que también vende un señor en el mercadillo del pueblo.

El estilo popular permite estas licencias artísticas, como en la escena del palacio de Herodes, llena de estatuas que todavía no se habían creado como el 'David' de Miguel Ángel y algunos que no se conocían como 'La Victoria de Samotracia'.

Los belenes alicantinos merecen pegarse una ruta y verlos todos, desde el del zaguán municipal, con figuras de la Sagrada Familia de un metro, hasta los que expone la Diputación Provincial. Y fijarse en todos sus detalles, fruto del trabajo incansable de estos artistas.

