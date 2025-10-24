Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Arrancan las obras de reparación de la vía del Tram de Alicante entre varias paradas de la línea 2
La alcaldesa Rosa Cardona y el concejal Juanlu Cardona junto a los premiados en la Gala del Comercio y la Empresa 2025. A.X.

Xàbia reconoce el talento y la innovación local en la Gala del Comercio y la Empresa 2025

El Ayuntamiento ha premiado la trayectoria, sostenibilidad y digitalización del tejido empresarial en una noche de reconocimiento y orgullo

Ismael Martinez

Xàbia

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:03

Comenta

Xàbia ha celebrado la Gala del Comercio y la Empresa 2025, un evento dedicado a reconocer la trayectoria, la innovación y la dedicación del tejido comercial y empresarial del municipio. La cita, organizada por la Concejalía de Fomento Económico y Comercio junto a la Agencia AFIC-CREAMA, ha reunido a numerosos representantes del sector en una velada marcada por el reconocimiento al esfuerzo y el espíritu emprendedor local.

Durante el acto han intervenido la alcaldesa, Rosa Cardona, y el concejal de Actividades, Juanlu Cardona, quienes han destacado el papel esencial del comercio en la vida del municipio y su aportación al dinamismo económico y social de Xàbia. La alcaldesa ha subrayado «la importancia de seguir apoyando aquellas iniciativas que impulsan nuestro tejido empresarial, que generan confianza, trabajo e identidad».

Los reconocimientos de esta edición han sido otorgados a Vives Electrodomésticos (Trayectoria empresarial), El Riurau de la Seniola (Comercio o empresa sostenible), Esto no es una caja (Nuevo comercio o empresa) y Alma de Baroa (Digitalización y nuevas tecnologías). Cada uno de los galardonados ha representado un ejemplo de constancia, compromiso e innovación dentro del panorama económico local.

Con estos premios, el Ayuntamiento ha querido poner en valor el esfuerzo y la capacidad de adaptación de los comercios y empresas de Xàbia, que con su trabajo diario mantienen vivo el espíritu emprendedor del municipio. La gala ha servido, además, como espacio de encuentro y orgullo compartido entre el consistorio y el tejido empresarial, reafirmando el compromiso con un futuro próspero y sostenible.

