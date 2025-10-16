El Ayuntamiento de Xàbia asumirá la gestión directa de la desaladora antes de abril Unanimidad de todos los partidos en la nueva hoja de ruta para poder aprobar la reversión a principios de 2026 como muy tarde

R. González Jueves, 16 de octubre 2025, 16:21 Comenta Compartir

Un receso muy fructífero en el segundo pleno extraordinario celebrado este jueves en Xàbia ha permitido a todos los grupos municipales alcanzar un acuerdo sobre la reversión de la desaladora y aprobar por unanimidad la nueva hoja de ruta. En ella se ha fijado que el Ayuntamiento asumirá la gestión directa de la planta antes del 1 de abril de 2026.

El PSPV había presentado una serie de puntos y posteriormente Ciudadanos por Jávea (CpJ) ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta. Ambas con la misma meta, pero con fechas diferentes. Tras más de una hora de debate, se ha optado por parar la sesión durante algo más de veinte minutos para que los portavoces de todas las formaciones consensuaran un texto de manera conjunta. En él, figuran cuatro puntos. El tercero de ellos es el que recoge que el consistorio, por medio de la empresa municipal de aguas Amjasa, se haga cargo de esa gestión antes de que comience abril. Para ello, según el segundo apartado, el pleno deberá aprobar antes del 15 de enero la reversión.

El acuerdo también marca la urgencia de recabar lo antes posible toda la documentación y las tramitaciones necesarias para dar ese paso. En concreto, se indica la redacción de una memoria técnica sobre la viabilidad de la gestión directa en base a criterios económicos y de recuperación de la inversión y del informe del interventor.

Por último, mientras llega el pleno de la reversión, el seguimiento por parte de todos los partidos será constante. Por eso, se ha establecido que cada 15 días se convocará a la Junta de Portavoces para informar a todos los grupos políticos de los avances que se vayan dando en el proceso administrativo para conseguir el objetivo que se han marcado.