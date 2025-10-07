Así vivían los habitantes de Villena hace dos mil años Los restos encontrados en el Yacimiento de Casas del Campo dan pistas sobre el uso de animales

Los restos óseos de animales hallados en el yacimiento romano de Casas del Campos han permitido extraer datos científicos muy interesantes sobre la época romana y su presencia en Villena. El Instituto Valenciano de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), adscrito a la Conselleria de Cultura, ha estado durante meses realizando estudios de los esqueletos descubiertos.

El equipo del IVCR+i confirma la importancia y singularidad del conjunto villenense. El conjunto faunístico es mucho más ilustrativo de lo que en principio se pensaba. Para los arqueozólogos que han intervenido en estas tareas - Rafael Martínez y Pilar Iborra - lo más llamativo son «los grandes caballos de razas vigorosas que se hallan en muy buen estado», pero también destacan la presencia de vacas, zorros y otros animales salvajes y domésticos.

El hallazgo de estos restos óseos se produjo durante las campañas de excavación de 2017 y 2018, convirtiéndose en la más importante colección de equinos del periodo romano en la Comunitat Valenciana.

Los paleontólogos y arqueólogos que han estudiado estos restos han obtenido una valiosísima información referente a las especies, la edad de los animales, las causas de su muerte, el aprovechamiento de la carne y las pieles. Por su parte, las dataciones absolutas que servirán para profundizar un poco más en la historia de los habitantes del territorio de Villena hace dos milenios.

La responsable del Servicio Municipal de Arqueología y Patrimonio (SEMAP), Luz Pérez, ha señalado que estos restos aún pueden ofrecer mucha más información: «Los huesos aún no han dicho la última palabra. Se está a la espera de los resultados de novedosos y sofisticados análisis de laboratorio que permitirán afinar aún más en detalles insospechados. Todo ello se irá dando a conocer en futuros trabajos y noticias», ha añadido.

Por su parte, la concejala de Cultura, María Server, ha destacado su compromiso con el importante trabajo que hace el SEMAP en la protección del patrimonio histórico de la ciudad y los trabajos de investigación y promoción de los restos arqueológicos, fundamentales para entender y comprender el origen de la ciudad.

