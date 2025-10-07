Villena inicia los presupuestos participativos con una consulta vecinal para detectar necesidades locales La Concejalía de Participación Ciudadana convoca en el Espacio Joven la primera reunión abierta de diagnóstico municipal conjunto

La concejala Alba Laserna presentará el proceso de presupuestos participativos en el Espacio Joven de Villena.

Ismael Martinez Villena Martes, 7 de octubre 2025, 10:44 Comenta Compartir

Villena pone en marcha el proceso de presupuestos participativos con una primera reunión abierta a la ciudadanía para la detección de necesidades del municipio. El encuentro se celebrará este martes 7 de octubre, en el Espacio Joven de 18.30 a 20.30 horas, y servirá para presentar el proyecto y elaborar un diagnóstico compartido sobre las prioridades de la ciudad.

Según ha explicado la edil de Participación Ciudadana, Alba Laserna, esta primera fase busca definir un listado inicial de necesidades con la colaboración de las vecinas y vecinos. Posteriormente, el 18 de octubre se desarrollará la fase de formulación de propuestas, donde los participantes podrán plantear soluciones concretas a los problemas detectados.

Tras la valoración técnica municipal, las ideas más viables pasarán a una fase de desarrollo más detallada a partir del 8 de noviembre. Las propuestas seleccionadas se priorizarán en función de criterios como la viabilidad técnica, el impacto, la urgencia o la población beneficiada.

El proceso cuenta con una dotación de 100.000 euros para ejecutar los proyectos ciudadanos que resulten elegidos.

Temas

Villena