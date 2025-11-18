Villena refuerza su proyección turística a nivel nacional y autonómico El consistorio envía una delegación a la Feria Internacional de Turismo celebrada en Valladolid, y al encuentro de empresas SICTED de la Comunidad Valenciana

El Ayuntamiento de Villena ha participado en la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Valladolid, y en el encuentro de empresas SICTED de la Comunidad Valenciana. La presencia en ambos eventos permite a Villena «consolidar relaciones profesionales, promocionar sus recursos turísticos y seguir avanzando en la mejora de la calidad y la competitividad del destino», explican desde el consistorio.

La Concejalía de Turismo de Villena, en colaboración con el Patronato Costa Blanca, ha asistido a la XXVIII edición de la Feria Internacional de Turismo (INTUR), celebrada del 14 al 16 de noviembre en Valladolid. El evento, destinado a la promoción del turismo de interior, cuenta con más de 1.000 destinos y empresas turísticas y una media de 35.000 visitantes por edición.

Ampliar Más de 200 profesionales han participado en el encuentro de empresas SICTED de la Comunitat Valenciana, celebrado el pasado en el CaixaFórum Valencia. TA

Villena ha acudido junto a otros cinco municipios de la provincia, con el objetivo de promover su oferta patrimonial, cultural y de eventos. Por su parte, Costa Blanca ha puesto en valor el programa de turismo industrial y cultural 'Made in Costa Blanca', que destaca las actividades productivas de la provincia como producto turístico. En este programa están representadas diferentes empresas de Villena, entre las que destacan bodegas, almazaras y talleres de trajes de las Fiestas de Moros y Cristianos.

Según la edil de Turismo, Paula García, «INTUR es una cita clave para la provincia de Alicante, y para Villena en particular, ya que favorece la sinergia con otros destinos de la provincia, tanto de interior como de costa». «Cada vez que acudimos, nos encontramos con un público muy fiel a la provincia, en muchos casos propietarios de segundas residencias en los municipios costeros, que se acercan con gran interés al mostrador de Villena para conocer qué oportunidades de ocio y actividades ofrece nuestro municipio.»

Empresas SICTED

Asimismo, Villena ha participado junto a más de 200 profesionales en el encuentro de empresas SICTED de la Comunitat Valenciana, celebrado el lunes 17 en el CaixaFórum Valencia. Este encuentro ha servido para impulsar la mejora continua y la innovación en destinos y empresas turísticas de la Comunitat, que actualmente es la autonomía líder con 41 destinos y 1.613 empresas adheridas a este sistema de calidad.

Villena, en concreto, aporta 32 servicios turísticos, de los cuales 28 están distinguidos. Entre ellos se encuentran seis de gestión municipal: las dos oficinas de turismo, los museos MUVI y MUENS, el Castillo de la Atalaya y el Teatro Chapí.

